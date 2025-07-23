Законопроект №12414, ограничивающий независимость НАБУ и САП, вызвал серьезную обеспокоенность со стороны Европейского Союза. Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье подчеркнул, что принципы верховенства права и борьбы с коррупцией являются основополагающими ценностями ЕС.

Урсула фон дер Ляен (фото из открытых источников)

Об этом Мерсье сообщил корреспонденту Телеграфа. Представитель Еврокомиссии отметил, что предложенные законодательные изменения представляют риск значительного ослабления функциональных возможностей антикоррупционных органов в Украине.

"Мы крайне обеспокоены принятием изменений в Уголовный кодекс в Украине. Они несут риск серьезного ослабления полномочий и компетенций антикоррупционных институций страны. Как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), так и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) широко признаются во главу угла верховенства права в Украине", — отметил Мерсье.

Он подчеркнул, что деятельность этих учреждений имеет ключевое значение для реализации реформ в стране. Они должны оставаться независимыми, чтобы эффективно выполнять свою миссию по борьбе с коррупцией и поддерживать доверие со стороны граждан.

Гийом Мерсье также сообщил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен находилась на связи с Президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу последних событий. Она выразила серьезную обеспокоенность по поводу возможных последствий принятых изменений и обратилась к украинскому руководству за пояснениями.

"Уважение верховенства права и борьба с коррупцией — это фундаментальные ценности Европейского Союза. Как страна-кандидат, Украина должна в полной мере соблюдать эти стандарты. Никаких компромиссов здесь быть не может", — резюмировал представитель Еврокомиссии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Председатель профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Портной и партнеры", адвокат Ростислав Кравец отметил, что он лично не видит в принятом законопроекте какого-либо наступления на права человека или права антикоррупционных органов, как и на возможность расследования преступлений.

"На самом деле все, что пытаются навязать обществу и международному сообществу — это будто невозможность объективного и беспристрастного расследования. Однако, как показывает опыт предыдущих лет, такого расследования НАБУ и САП фактически никогда и не осуществляли. При этом объективно также надо прийти к выводу и это заметно, что эта ситуация очень хорошо создана и это заметно, что эта ситуация создана очень хорошо. грантососные организации или просто не понимающие последствий своих действий трудно сказать. Я думаю, что в дальнейшем это также будет установлено", – отметил эксперт.

