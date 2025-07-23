Cкандальный закон о НАБУ и САП: стало известно, как отреагировала Урсула фон дер Ляен

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Лиля Воробьева
Законопроект №12414, ограничивающий независимость НАБУ и САП, вызвал серьезную обеспокоенность со стороны Европейского Союза. Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье подчеркнул, что принципы верховенства права и борьбы с коррупцией являются основополагающими ценностями ЕС.
Урсула фон дер Ляен (фото из открытых источников)
Об этом Мерсье сообщил корреспонденту Телеграфа. Представитель Еврокомиссии отметил, что предложенные законодательные изменения представляют риск значительного ослабления функциональных возможностей антикоррупционных органов в Украине.
Он подчеркнул, что деятельность этих учреждений имеет ключевое значение для реализации реформ в стране. Они должны оставаться независимыми, чтобы эффективно выполнять свою миссию по борьбе с коррупцией и поддерживать доверие со стороны граждан.
Гийом Мерсье также сообщил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен находилась на связи с Президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу последних событий. Она выразила серьезную обеспокоенность по поводу возможных последствий принятых изменений и обратилась к украинскому руководству за пояснениями.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Председатель профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Портной и партнеры", адвокат Ростислав Кравец отметил, что он лично не видит в принятом законопроекте какого-либо наступления на права человека или права антикоррупционных органов, как и на возможность расследования преступлений.