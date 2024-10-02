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Депутат Бундестага объяснил, при каких условиях возможны мирные переговоры с Россией

Робин Вагенер: Мирные переговоры возможны, когда Украина будет в лучшей военной позиции

2 октября 2024, 18:13
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Черновалова Кристина

В интервью изданию "Главком" депутат Бундестага Робин Вагенер от партии "90/Зеленые" подчеркнул, что Украина должна быть хорошо вооружена и готова к защите, чтобы мирные переговоры были эффективными. Он говорит, что на переговорах можно добиться большего, если у Украины будут крепкие позиции.

Депутат Бундестага объяснил, при каких условиях возможны мирные переговоры с Россией

В Бундестаге обсудили, как помочь Украине вернуть свои территории

Разговор касался и предложения министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о проведении референдума в Крыму. Вагенер сказал, что цель войны — это возвращение Украине всех её законных территорий, и подтвердил, что Бундестаг поддерживает Украину в этой задаче.

"В настоящее время война идет за полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а это восстановление всех международно признанных границ Украины, и в этом, конечно, нет никаких сомнений. И это также то, что Бундестаг очень четко дал понять в некоторых принятых резолюциях: мы поддерживаем Украину в ее борьбе за полное восстановление территориальной целостности. И когда речь идет о суверенитете Украины, то здесь речь не идет о нашем мнении", — подчеркнул депутат.

Политик подчеркнул, что военная поддержка Украины должна направляться на укрепление ее позиций, чтобы в переговорах страна могла действовать максимально сильно. Ссылаясь на международные соглашения, такие как Хельсинкские, он подчеркнул, что нельзя менять границы страны насильно.

На заключение, Вагенер сказал, что хотя многие войны заканчиваются соглашениями, очень важно, чтобы Украина могла защитить свои интересы во время и после переговоров. Он подчеркнул, что поддержка со стороны мирового сообщества и Бундестага критически важна для укрепления позиций Украины на пути к мирному решению.



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Источник: https://glavcom.ua/interviews/deputat-bundestahu-robin-vahener-mi-povinni-dozvoliti-ukrajini-biti-po-rosiji-tse-efektivnishe-i-deshevshe-1023632.html
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