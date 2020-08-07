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Главная Новости Мир Европа Десятилетний мальчик выжил в открытом море благодаря советам из фильма
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Десятилетний мальчик выжил в открытом море благодаря советам из фильма

Десятилетний ребенок продержался более часа на волнах в открытом море и остался невредим

сегодня, 03:36
Автор:

Виолетта Комаровская
Десятилетний мальчик выжил в открытом море благодаря советам из фильма

Равирадж Саини. Фото: Ben Lack Photography Ltd

Десятилетний британец Равирадж Саини смог выжить в открытом море и остаться невредимым. Продержаться на волнах более часа он смог, используя советы, которые увидел ранее в документальном фильме. Чудесную историю спасения рассказало издание Daily Mail.

История произошла на пляже британского графства Норт-Йоркшир. Мальчик купался около берега, пока в какой-то момент его не начало уносить волнами в открытое море. Но Равирадж не растерялся. Вместо этого он начал вспоминать все, что видел ранее в документальном фильме ВВС "Спасая жизни на море".

Когда берега уже не было видно, ребенок перевернулся на спину, широко раскинул ноги и стал звать на помощь, как и советовали авторы фильма. 

Все это время мальчика искали около берега. Когда же стало ясно, что ребенка унесло в море, за ним отправились спасатели. Равираджа вытащили из воды невредимым. 

"Мы очень удивлены тем, как этот парень среагировал в критической ситуации. Он сохранил спокойствие и следовал советам безопасности, которые увидел в фильме. Если бы он не поступил так, поверьте, результаты поиска были бы совсем иными", - говорит спасатель Ли Мартон. 

Сам Равирадж говорит, что был уверен, что его найдут спасатели.

"Мой совет всем, кто окажется в подобной ситуации, - никогда не нужно сдаваться. Оставайтесь сильными и не теряйте надежды", - советует парень

"Спасая жизни на море" - это четырехсерийный фильм о мужчинах и женщинах, которые рискуя собственной жизнью, спасают жизни других в воде. 

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