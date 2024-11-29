Действительно ли Грузия превращается во вторую Беларусь: в чем здесь опасность для Украины

В ночь на 29 ноября в столице Грузии, Тбилиси, происходили массовые столкновения протестующих и полиции. Люди вышли на улицы после оглашения правящей пророссийской партии "Грузинская мечта" о приостановлении переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года. Реагируя на эти события, бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Грузия сейчас является зеркальным отражением Украины в ноябре 2013 года. Можно ли сказать, что Грузия окончательно превращается во вторую Беларусь с режимом Лукашенко? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Протесты в Грузии. Фото: из открытых источников

Грузия сегодня очень хороший для России и опасный для нас пример

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич так прокомментировал ситуацию:

"Пока нельзя сказать, что Грузия окончательно превращается в формат Беларуси. Здесь действительно правильно вспомнить Украину в 2013 году. Пока что Грузия превращается в Украину Януковича, образца 2013 года. Это означает целый ряд моментов. Первое – существенное усиление влияния Российской Федерации. Без привязки к протестам я приведу лишь один пример, что за последние пять лет количество организаций в Грузии, являющихся так называемыми партнерскими фондами "русский мир", возросло более, чем в четыре раза. То же самое по поводу программы "Россотрудничества" или чего-то другого. Фактически, Грузия сегодня очень хороший для России и опасный для нас пример того, как работает российская мягкая сила после войны. Для нас это будет означать, что после любого формата или завершения войны, или перемирия, подобные алгоритмы будут использоваться в Украине. И, по моему мнению, то, что официальные лица Украины, украинское разведывательное сообщество мало уделяют внимания именно изучению событий в Грузии не тому, как происходят протесты, а тому, как работают российские организации, за счет чего, это, по крайней мере, по состоянию на сегодня, есть ошибкой, которую пока можно исправить".

Эксперт отмечает, второй момент – это вопрос "Грузинской мечты", которая на сегодняшний день попытается зацементировать свои позиции в стране и стать доминирующей политической силой на ближайшие несколько лет.

"Это не обязательно связано с Россией. Просто пока они в определенной степени, можно сказать, союзники. России выгодно усиление "Грузинской мечты", а "Грузинской мечте" выгодна борьба России в идеологическом поле с другими нарративами. Но они могут на определенном этапе, в том числе, пойти по пути конфликта, но пока между ними есть тактический союз", – отметил Игорь Тышкевич.

Эксперт отметил, еще одно событие на которое стоит обращать внимание – это вспыхнувшие протесты в Абхазии, где вскоре будут новые президентские выборы.

"Я не исключаю, что Россия последует после этих выборов в самопровозглашенной Абхазии на очень интересный шаг. Если "Грузинская мечта" будет демонстрировать готовность к сотрудничеству, то новые абхазские власти могут заявить о готовности реинтегрироваться на условиях федерализации Грузии. И здесь следует вспомнить, что это то, что так сильно Россия хотела от Украины и требовала от нашей страны после 2014 года. Это также очень опасный для нас процесс, за которым тоже следует следить, причем не только в самой Грузии, но и с точки зрения кураторов этого процесса внутри Российской Федерации", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Грузия оказалась перед вызовом

Эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль отметила, что она согласна с оценками господина Кулебы о том, что сейчас Грузия является зеркальным отражением Украины в ноябре 2013 года.

"Мы понимаем, что история циклическая и нужно вовремя делать выводы из нее, иначе будут неприятные последствия. Собственно, анализируя события в Грузии, можно провести параллель с событиями в Украине. В 2013 году мы имели уже фактически контролируемое Российской Федерацией руководство страны, что является доказанным фактом, как и то, что, когда происходили расстрелы мирных демонстрантов на Майдане, уже были прямые указания из Москвы бывшему президенту-беглецу Януковичу, бывшему министру внутренних дел Захарченко по поводу дальнейшего алгоритма действий. И, собственно, в ноябре 2013 года экс-президент Янукович заявил, что Украина прекращает свой европейский путь. Напомню, что это привело к массовым протестам среди украинцев. И не только потому, что мы имеем общие с Европой ценности и к ним стремимся, но еще и потому, что у нас очень мощная история нашего евроатлантического пути. В частности, если говорить на языке фактов и правовых норм законодательства, то в 1993 году мы официально начали свой европейский путь. Это отражено в постановлении Верховной Рады Украины об основных направлениях внешней политики Украины, где и был зафиксирован наш европейский вектор. А в 1992 году, еще годом ранее, мы начали наш атлантический путь к членству в НАТО и мы присоединились к Совету североатлантического партнерства", – отметила Катерина Коваль.

Эксперт подчеркнула, что провела этот экскурс в историю для того, чтобы подчеркнуть, что всегда следует делать выводы из прошлого и проводить параллели. Так, в 2006 году Янукович заявил в Брюсселе о том, что Украина не готова к вступлению в НАТО. И уже в 2010 году тот же Янукович распустил межведомственную комиссию по подготовке Украины к вступлению в НАТО.

"То есть мы видим, что еще до 2013 года был предпринят ряд пророссийских шагов. Понятно, что Янукович работал в интересах России. Сейчас для Грузии будет полезным пример Украины, чтобы проанализировать те события и то, что произошло в самой Грузии, где пророссийские власти фактически нелегитимно получили власть и сразу же приостановили путь в ЕС. Следовательно, и все реформы и тот путь, который был пройден Грузией для членства в ЕС фактически поставлен на паузу. Если же снова провести параллель с Украиной, наша страна приняла этот вызов и показала всему миру, что мы не будем прекращать свой евроатлантический путь, который начали фактически сразу после провозглашения нашей независимости. И сейчас именно Украина становится флагманом новой системы глобальной безопасности. В том числе, благодаря тому, что мы не прекращаем свой евроатлантический путь. Мы показываем, что имеем свою позицию и уважаем свою историю. Теперь Грузия стоит перед вызовом – стать вассалом Российской Федерации или бороться за свою собственную независимость и за свою идентичность, за свой выбор, отстаивать свои права и свободу", – отметила Катерина Коваль.

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