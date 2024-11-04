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Для усиления безопасности: из армии Литвы уволят лиц с гражданством РФ

Из литовской армии уволят лиц, имеющих гражданство России или Беларуси

сегодня, 23:03
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Марьян Ощановский

В Литве зарегистрировали законопроект, предусматривающий освобождение от службы в вооруженных силах лиц с российским и белорусским гражданством.

Для усиления безопасности: из армии Литвы уволят лиц с гражданством РФ

Литва модернизирует армию. Фото из открытых источников

Согласно законопроекту, литовцы, имеющие двойное гражданство России и Беларуси, не будут приниматься на профессиональную военную службу, добровольческую военную службу или какую-либо другую форму добровольной непостоянной военной службы, а также на обязательную военную службу. Действующие военнослужащие, которые получат гражданство РФ или Белоруссии, будут уволены со службы.

В законопроекте прямо не упоминаются Россия и Беларусь, однако в документе сказано, что запрет будет распространяться на страны, куда военнослужащим не разрешается выезжать. Ранее правительство страны запретило профессиональным военнослужащим несанкционированные поездки в страны, считающиеся угрозой национальной безопасности Литвы. А именно – в Россию, Беларусь и Китай.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что соответствующий запрет необходим для предотвращения утечки информации, связанной с национальной обороной и безопасностью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинской армии достаточно солдат, чтобы воевать еще 6-12 месяцев. Затем в ВСУ начнется острая нехватка личного состава, пишет The New York Times со ссылкой на Пентагон. NYT пишет, что представители американских военных и разведывательных служб пришли к выводу, что война в Украине больше не является безвыходной ситуацией, поскольку Россия добивается устойчивых успехов, а чувство пессимизма в Киеве и Вашингтоне усиливается.

Кроме того, портал "Комментарии " рассказывал, что войска КНДР, которые будут вовлечены в боевые действия против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники, считает разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании. Отмечается, что северокорейские войска, которые будут вовлечены в боевые действия против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники. По данным британского Минобороны, около 10 тысяч военнослужащих КНДР уже находятся на территории России, а некоторые из них развернуты в Курской области.



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Источник: https://www.lrt.lt/
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