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Договорились договариваться: когда и где состоится следующая большая встреча по войне в Украине

Следующая встреча с участием представителей Украины, США и Европы пройдет в Лондоне

17 апреля 2025, 23:22
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Марьян Ощановский

По итогам переговоров представителей США, Украины, Великобритании, Германии и Франции в Париже 17 апреля стороны договорились встретиться в Лондоне на следующей неделе.

Договорились договариваться: когда и где состоится следующая большая встреча по войне в Украине

В Париже прошла встреча по Украине. Фото из открытых источников

Французская сторона заявила, что на встречу представителей 5-ти стран в Париже "состоялся отличный, качественный обмен мнениями, направленный на достижение крепкого мира для Украины".

Отмечается, что в Париже запустили процесс, который "положительный и в котором принимают участие европейцы".

В Елисейском дворце отметили, что новая встреча представителей США, Украины и трех европейских государств намечена на следующую неделю в Лондоне.

Как известно, делегации Украины и США, а также представители Британии и Франции прибыли в Париж 17 апреля, где проходят переговоры в разных форматах по завершению российско-украинской войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины уничтожили в Запорожье в районе населенного пункта Роботино десятки единиц техники российской армии, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В районе Роботиного сегодня тотальное уничтожение россиян. Было уничтожено более десяти единиц техники за одно сражение", — сообщил военный "Алекс". По мнению офицера ВСУ, враг продолжит наступать в этом направлении.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин стремится к полной капитуляции Украины и контролю за Силами обороны, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев. "Думаю, что россияне действуют максимально рационально. То, что они располагают, буквально с колес отправляют на поле боя. То, что у врага достаточно далеко идущие планы, не новость", — сказал Владислав Селезнев. По его словам, враг будет атаковать на Покровском, Краматорском направлениях, но не стоит исключать вариант, что он не попытается найти слабые места на юге Запорожья.



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Источник: https://www.bfmtv.com/
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