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"Достаточно": Гренландия ответила на заявления Трампа о военной аннексии

Гренландия заявила, что Трамп относится с неуважением к ним из-за заявлений об аннексии.

сегодня, 09:20
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности военного вмешательства и последующей аннексии автономной территории Дании, крупнейшего острова мира Гренландии. Исполняющий обязанности главы правительства Гренландии Муте Эгеде решительно ответил Трампу.

"Достаточно": Гренландия ответила на заявления Трампа о военной аннексии

Трамп хочет аннексировать Гренландию. Фото из открытых источников

Муте Эгеде на Facebook отреагировал на последние заявления Трампа с угрозами аннексировать Гренландию с применением военной силы.

"Теперь американский президент снова решился на идею аннексировать нас. Я не могу это принять ни в коем случае. Я попросил администрацию как можно быстрее вызвать председателей партии. Потому что в этот раз нам нужно усилить наш отказ от Трампа. Он относится к нам с неуважением. Достаточно", — написал Муте Эгеде.

В свою очередь глава Комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов отметил, что попытка аннексии Гренландии будет означать войну между двумя странами НАТО. По его словам, в Гренландии прошли выборы, показавшие, что территория "против немедленной независимости от Дании и никогда не хочет быть американской".

Во время встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп в очередной раз выразил желание аннексировать Гренландию, сказав, что "я думаю, это произойдет".

"Знаешь, Марк, нам это нужно для международной безопасности, а не просто безопасности – международной – у нас есть много наших любимых игроков, которые ездят по побережью, и мы должны быть осторожными", — сказал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Дании предложили купить Калифорнию у США. Объявленная сумма и условия.

Также "Комментарии" писали о том, что в США хотят переименовать Гренландию.



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