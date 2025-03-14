"Достаточно": Гренландия ответила на заявления Трампа о военной аннексии

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности военного вмешательства и последующей аннексии автономной территории Дании, крупнейшего острова мира Гренландии. Исполняющий обязанности главы правительства Гренландии Муте Эгеде решительно ответил Трампу.

Трамп хочет аннексировать Гренландию. Фото из открытых источников

Муте Эгеде на Facebook отреагировал на последние заявления Трампа с угрозами аннексировать Гренландию с применением военной силы.

"Теперь американский президент снова решился на идею аннексировать нас. Я не могу это принять ни в коем случае. Я попросил администрацию как можно быстрее вызвать председателей партии. Потому что в этот раз нам нужно усилить наш отказ от Трампа. Он относится к нам с неуважением. Достаточно", — написал Муте Эгеде.

В свою очередь глава Комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов отметил, что попытка аннексии Гренландии будет означать войну между двумя странами НАТО. По его словам, в Гренландии прошли выборы, показавшие, что территория "против немедленной независимости от Дании и никогда не хочет быть американской".

Во время встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп в очередной раз выразил желание аннексировать Гренландию, сказав, что "я думаю, это произойдет".

"Знаешь, Марк, нам это нужно для международной безопасности, а не просто безопасности – международной – у нас есть много наших любимых игроков, которые ездят по побережью, и мы должны быть осторожными", — сказал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Дании предложили купить Калифорнию у США. Объявленная сумма и условия.

Также "Комментарии" писали о том, что в США хотят переименовать Гренландию.