Восточноевропейские страны попали в список экономик, наиболее страдающих от последствий торговой политики, в частности введенных в США пошлин. Такие выводы содержит обновленный экономический прогноз Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

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Согласно аналитическому отчету, Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт стали, алюминия и автомобилей, а также дополнительные 10% на весь товарооборот со странами Европейского Союза.

Наибольший удар среди стран ЕБРР испытывают Словакия и Венгрия. Для Словакии влияние оценивается в 0,8% ВВП, для Венгрии — в 0,4%. Значительная доля влияния в обоих случаях связана именно с автомобильной промышленностью: она составляет 83% эффекта в Словакии и 41% в Венгрии.

Как результат, ЕБРР снизил прогноз роста экономик этих государств на 2025 год — до 1,4% в Словакии и 1,5% в Венгрии.

"Торговая турбулентность затронула почти все страны. Она действует не напрямую, а из-за цепных эффектов: например, влияя на немецкий экспорт или замедляя китайский рост", — заявила главная экономистка ЕБРР Беата Яворчик в комментарии для Bloomberg.

ЕБРР работает с почти 40 экономиками в Европе, Центральной Азии, Ближнем Востоке и Африке. Банк отмечает, что повышение тарифов США и общая неопределенность в глобальной торговле оказывают косвенный, но ощутимый эффект даже на страны, непосредственно не экспортирующие в США — из-за цепочек создания добавленной стоимости.

Прогноз роста на 2025 год был пересмотрен для 27 государств, включая Турцию, Украину, Венгрию и Словакию. Общий ожидаемый рост в регионе уменьшен с 3,2% до 3%.

На фоне экономического спада премьер Венгрии Виктор Орбан продолжает себя позиционировать как союзник Дональда Трампа в Европе. Оба политика придерживаются ультраправых взглядов, а Будапешт демонстрирует лояльность Кремлю.

Что касается Словакии, ее глава Роберт Фицо открыто легитимизировал российскую агрессию против Украины, лично появившись на военном параде в Москве 9 мая – рядом с Владимиром Путиным и другими сторонниками преступной войны.

Как уже писали "Комментарии", во время переговоров европейский комиссар по торговле Марош Шефчович не получил ясности относительно позиции США в вопросе тарифов.