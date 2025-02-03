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Джорджеску странным образом объяснил территориальные претензии к Украине

Кэлин Джорджеску назвал территориальные претензии к Украине абсолютно теоретической гипотезой Румынии.

сегодня, 11:45
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Slava Kot

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску недавно озвучил территориальные претензии к Украине. По его словам, Румыния может претендовать на часть Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Одесской областей. Теперь Джорджеску более подробно объяснил свои заявления.

Джорджеску странным образом объяснил территориальные претензии к Украине

Кэлин Джорджеску

Кэлин Джорджеску на шоу Realitatea TV рассказал, почему озвучил территориальные претензии к Украине. Как пояснил румынский политик, он ссылается на "абсолютно теоретическую гипотезу", что в будущем "границы 100% изменятся".

"Прежде всего, здесь речь идет о политическом классе, если позволите, очень лицемерен и с двойными стандартами относительно собственных интересов. Меня удивляет, что они такие поверхностные и функционально безграмотны, ведь я, кстати, имел в виду очень простую вещь. Нам нужно учиться на нашем опыте истории", — сказал Кэлин Джорджеску.

Кандидат в президенты Румынии пояснил, что "мир меняется", поэтому Бухарест должен быть готов к идее расширения страны благодаря украинским землям.

"Мы говорили как минимум о Второй мировой войне, мы совершили много ошибок, мы не знали, как именно сориентироваться. И Великая Румыния стала Малой Румынией. Для нас, и как я это представил, в абсолютно теоретической гипотезе, нехорошо, чтобы что-то застало нас врасплох, потому что есть исторические памятники, мимо которых нельзя пройти. Это естественно", – ответил политик.

Напомним, что Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством", которое "не существует" и добавил, что его нужно разделить между другими европейскими странами, в том числе Румынией, Польшей, Венгрией и Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Румыния отреагировала на территориальные претензии Джорджеску к Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции Украины на территориальные претензии из Румынии.



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Источник: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/calin-georgescu-reia-declaratiile-despre-impartirea-ucrainei-ii-numeste-pe-politicienii-care-l-au-criticat-analfabeti-functionali-3106493
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