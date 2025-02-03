Джорджеску странным образом объяснил территориальные претензии к Украине

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Slava Kot
Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску недавно озвучил территориальные претензии к Украине. По его словам, Румыния может претендовать на часть Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Одесской областей. Теперь Джорджеску более подробно объяснил свои заявления.
Кэлин Джорджеску
Кэлин Джорджеску на шоу Realitatea TV рассказал, почему озвучил территориальные претензии к Украине. Как пояснил румынский политик, он ссылается на "абсолютно теоретическую гипотезу", что в будущем "границы 100% изменятся".
Кандидат в президенты Румынии пояснил, что "мир меняется", поэтому Бухарест должен быть готов к идее расширения страны благодаря украинским землям.
Напомним, что Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством", которое "не существует" и добавил, что его нужно разделить между другими европейскими странами, в том числе Румынией, Польшей, Венгрией и Россией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Румыния отреагировала на территориальные претензии Джорджеску к Украине.
Также "Комментарии" писали о реакции Украины на территориальные претензии из Румынии.
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