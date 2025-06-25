Единственная страна в Европе без официальной столицы

Одна из самых развитых стран Европы известна своей нейтральностью и прямой демократией не имеет столицы. Это изюминка политической структуры страны, которая делает Швейцарию единственным государством в Европе без официальной столицы.

Швейцария. Фото из открытых источников

Швейцария – это федеративное государство, состоящее из 26 кантонов, каждый из которых имеет собственную конституцию, парламент и правительство. Такая модель управления страной укоренена в принципах равноправия и децентрализации. Кантоны Швейцарии исторически не позволяли ни одному городу получить статус национальной столицы, чтобы не создавать политическое преимущество одной территории над другими.

После образования современной Швейцарии в 1848 году город Берн был избран местом расположения федеральных органов власти. С тех пор здесь находятся Федеральный совет (правительство), Федеральное собрание (парламент) и большинство дипломатических представительств. Но несмотря на это, Берн не имеет официального статуса столицы Швейцарии, а формально его называют "федеральным городом".

Отказ от официальной столицы является отражением швейцарской системы прямой демократии. В стране регулярно проводят референдумы, а граждане активно участвуют в принятии решений на всех уровнях от муниципального до федерального.

Швейцарская многополюсность проявляется и в других аспектах. К примеру, Цюрих часто называют финансовой столицей, ведь здесь расположены крупнейшие банки и биржи страны. Женева является центром международной дипломатии, где работают штаб-квартиры ООН, Красного Креста и других глобальных институций. Лозанна стала центром спортивной дипломатии, и здесь расположен Международный олимпийский комитет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европе планируют создать новую страну, которая будет самой маленькой в мире.

Также "Комментарии" писали об еще одной стране, не имеющей столицы.



