Энергетический кризис выгоден Путину для подстрекательства протестов в Приднестровье – эксперт

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Клименко Елена
Российский правитель Владимир Путин стремится добиться протестов среди населения Приднестровья из-за энергетического кризиса. Соответствующее мнение высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в интервью для Укринформа.
Приднестровье. Фото: УНН
"Ему нужно сотворить хаос. Путин повышает ставки: по-моему, он играет ва-банк. Ему нужно, чтоб пророссийские силы вышли на улицы. Стандартная схема – создание невыносимых условий для жизни, протестные акции, первые жертвы", – отметил эксперт.
По его мнению, геополитическая ситуация сложилась таким образом, что Приднестровье может выйти из контроля Кремля. Россия приложит все усилия, чтобы сохранить свое влияние на регион и обеспечить приход пророссийских властей в Молдове, что может быть осуществлено.
"Общество в Молдове очень разделено, и победа Майя Санда стала результатом поддержки диаспоры. В дальнейшем все будет зависеть от парламентских выборов. Молдова — парламентско-президентская республика, и у президента есть меньше полномочий, чем у премьер-министра", — пояснил Клочок.
Эксперт считает, что президент Молдовы Майя Санду и премьер Дорин Речан сейчас успешно сотрудничают и оба поддерживают политику по реинтеграции Приднестровья.
Энергетический кризис в Приднестровье может стать шансом для Москвы дестабилизировать ситуацию и лишить Санду ее полномочий, практически нивелировать ее политическую роль. У нее нет хороших союзников и стремится проводить независимую политику, что может привести к проблемам в будущем парламенте", — добавил Клочок.
Чтобы воплотить в реальность свой план Кремлю, нужно было создать почву для народного недовольства, найти повод для протестов.
"Суть не в том, как пройдут выборы – Кремлю важно спровоцировать Кишинев, чтобы он потерял свои позиции. А потом они уже сами смоделируют результаты", – отметил эксперт.
Как известно, с 1 января Украина прекратила транзит газа через свою ГТС из-за вопроса национальной безопасности, что привело к прекращению центрального отопления в Приднестровье и введению веерных отключений электричества.
Как уже писали "Комментарии", молдавская президент Мая Санду заявила, что воздерживается от поездок в Приднестровье, которое считает себя независимым государством, чтобы поддерживать стабильность с обеих сторон Днестра.
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