Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с молодежью сделал неожиданное заявление: он считает себя и президента России Владимира Путина единственными настоящими мировыми лидерами. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос о причинах своих успехов в дипломатии.

Эрдоган заявил: миром управляют только двое, и я среди них

"Сегодня в мире только два настоящих лидера: я и Путин. Это не просто мое мнение, это факт. Представьте, я работаю на своей должности уже 22 года, и у Путина аналогичный опыт", — сказал Эрдоган, сравнивая продолжительность своего правления с каденцией. российского президента.

Также Эрдоган высказался о политической ситуации в Германии после завершения каденции Ангелы Меркель. По его словам, германская политика потеряла былую силу. Однако он упомянул бывшего канцлера Герхарда Шредера, назвав его одним из лучших лидеров.

"Шредер не пил пиво за моим столом во время Рамадана. Он также время от времени посещает Турцию. У Шредера другое место в немецкой политике. Я надеюсь, что у Турции будут такие политики, как Шредер", — рассказал президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — Активизация боевых действий в Сирии – это, в первую очередь, и в большей степени игра Турции. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.

Кроме того, "Комментарии" писали, что события в Сирии – это хорошая "пощечина" кремлевскому диктатору Владимиру Путину, который благодаря вступлению в войну в Сирии в 2015 году смог выйти из международной изоляции после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе, считает политолог Максим Ели.