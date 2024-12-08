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Черновалова Кристина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с молодежью сделал неожиданное заявление: он считает себя и президента России Владимира Путина единственными настоящими мировыми лидерами. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос о причинах своих успехов в дипломатии.
Эрдоган заявил: миром управляют только двое, и я среди них
Также Эрдоган высказался о политической ситуации в Германии после завершения каденции Ангелы Меркель. По его словам, германская политика потеряла былую силу. Однако он упомянул бывшего канцлера Герхарда Шредера, назвав его одним из лучших лидеров.
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