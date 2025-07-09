Великобритания и Европейский Союз решили отложить планы по отправке военных подразделений в Украину после потенциального прекращения огня. Такое решение явилось следствием провальных попыток США повлиять на мирное урегулирование и нежелание Вашингтона предоставлять гарантии безопасности европейским военным, пишет The Telegraph.

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Согласно источникам издания, страны Запада пересмотрели намерения по развертыванию тысяч военных в разных регионах Украины. Причиной стала неэффективность инициатив администрации Дональда Трампа, стремившегося добиться переговоров с Россией. Вместо этого участники так называемой "коалиции решительных" планируют переключиться на поддержку Украины в затяжной войне — это фактически означает отказ от более решительных действий.

10 июля состоится онлайн-встреча коалиции под председательством премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Ожидается, что участники обсудят новые пути поддержки Украины, включая усиление поставок боеприпасов, стимулирование развития отечественной оборонной промышленности и восстановление энергетической инфраструктуры.

The Telegraph также отмечает, что идеи о присутствии западных войск в портах, городах или атомных электростанциях Украины были пересмотрены ранее. Вместо этого рассматривается возврат к размещению в стране инструкторов и обучающих миссий для ВСУ.

Портал "Комментарии" уже писал, что лица, открыто одобряющие удары России по территориальным центрам комплектования (ТЦК), принадлежат к так называемой категории "ждунов", и о них должны заниматься украинские спецслужбы. Таких людей можно найти в любом регионе Украины — независимо от того, это запад, центр или восток страны, заявил аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.