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ЕС ищет замену Starlink для Украины: важные подробности

Евросоюз предложил профинансировать замену спутниковой связи Илона Маска Starlink в Украине

27 марта 2025, 00:40
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Марьян Ощановский

Угроза потери Starlink, которая обеспечивает Украину связью, необходимой для эффективного ведения военных действий, заставила европейские власти озаботиться поиском замены службе спутниковых коммуникаций Илона Маска.

ЕС ищет замену Starlink для Украины: важные подробности

ЕС хочет заменить Starlink. Фото из открытых источников

Как пишет Financial Times, проблема в том, что сделать это очень сложно по техническим и экономическим причинам.

Сообщается, что ЕС предлагает профинансировать развитие европейской альтернативы Starlink на фоне рисков, связанных с возможным отключением связи компанией из-за позиции новой президентской администрации США.

Издание отмечает, что в оборонном документе Еврокомиссии, подготовленном на прошлой неделе, говорится, что "Брюссель должен финансировать доступ украинских военных к услугам, которые могут быть предоставлены коммерческими провайдерами, базирующимися в ЕС".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по словам американского президента, РФ и Украина договорились о прекращении огня в море, а другие страны будут вовлечены в процесс мониторинга за его соблюдением. Дональд Трамп заявил, что США рассмотрит просьбу российской стороны об ослаблении американских санкций. "У нас продолжаются глубокие дискуссии с Россией и Украиной. И я бы сказал, что все хорошо, но это ситуация, которой не должно быть никогда. Это все, что я могу сообщить. Но очень большие и подробные разговоры проходят сейчас с обеими сторонами", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что более 75% ранений российских солдат, полученных во время позиционных боевых действий в Украине, вызванных атаками украинских БПЛА, свидетельствует статистика российских военных медиков, опубликованная в номере "Военно-медицинского журнала" Минобороны России. Сообщается, что 20% опрошенных солдат получили ранения в результате артиллерийских обстрелов, а 4% — от стрелкового оружия.



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Источник: https://www.ft.com/content/cfee88fc-8a83-4a64-83a1-4a6fb1c58712
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