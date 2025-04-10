ЕС определился, сколько средств выделит на оборону Украины

До конца 2025 года Европейский Союз выделит на обороноспособность Украины 9 миллиардов евро, сообщила комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

ЕС усилит оборону Украины. Фото из открытых источников

Марта Кос подчеркнула, что Европейская комиссия для Украины выделила 144 млрд евро от начала полномасштабной войны.

"Поддержка Украины – это не только обязанность, но и долгосрочная стратегическая инвестиция в безопасность Европы. Как континент, мы являемся самым большим и стабильным сторонником Украины. Украина продвигает важные реформы. Товарооборот Украины с ЕС растет четвертый год подряд. Замечательное достижение, которое демонстрирует устойчивость Украины и времена."

В то же время еврокомиссар добавила, что ЕС сможет открыть все кластеры переговоров по членству Киева в блоке до конца 2025 года.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Государственного департамента США Темма Брюс прокомментировала ракетный удар РФ по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек. Представитель Госдепа повторила слова главы министерства Марко Рубио, что США узнают "достаточно скоро, через несколько недель, а не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир, или нет". "У нас нет времени. Каждый день, каждая уходящая неделя влияет на то, как живут люди. И некоторых из живущих сейчас завтра уже не будет в живых. Поэтому это происходит в срочном порядке. Это будет вопросом нескольких недель", — сказала Темма Брюс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель Государственного департамента США Темми Брюс в связи с обнародованными доказательствами участия китайских граждан в войне против Украины отметила роль Китая в поддержке российской агрессии.