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ЕС отказывается от стимулирования зеленой энергетики высокой ценой - Семенюк

Эксперт заявил, что решения в Евросоюзе повлияют и на политику украинского правительства в отношении зеленой энергетики

сегодня, 14:33
Автор:

Станислав Молчанов

В Европейском Союзе уходит в прошлое применение такого стимула для зелёной энергетики, как завышенная цена. Отражением этого тренда стало решение Франции "задним числом" снизить тарифы для "зеленой" энергетики. Такие же намерения есть и у других стран ЕС, которые ранее высокими тарифами поддерживали строительство солнечных и ветровых электростанций. Об этом заявил эксперт-международник Тарас Семенюк.

ЕС отказывается от стимулирования зеленой энергетики высокой ценой - Семенюк

"Решения стран ЕС отказаться от завышенных тарифов для зеленой энергетики имеет общую причину – этот бизнес приносит собственникам солнечных и ветровых электростанций сверхприбыли. Ценовые стимулы являются чрезмерными. Очевидно, такие решения в Евросоюзе повлияют и на политику украинского правительства в отношении зеленой энергетики. В нашей стране также в этой сфере бизнес получает ничем не оправданные сверхприбыли", — отметил Семенюк.

Правительство Франции намерено уменьшить тарифы прошлых лет для солнечных и ветровых электростанций, построенные в 2006-2010 годах, по данным и Bloomberg со ссылкой на министра экологии Франции Барбару Помпили. Ретроспективный пересмотр тарифов за предыдущие годы будет означать уменьшение текущих выплат за произведенную электроэнергию. Как пояснила Барбара Помпили, такая инициатива французского правительства связана с тем, что владельцы солнечных и ветровых электростанций получают сверхприбыли. Сокращение тарифов коснется около 800 крупных проектов, в том числе порядка 150 проектов госкомпании Electricite de France SA.

Франция сейчас платит владельцам этих проектов 750 млн евро в год и за счет снижения тарифов прошлых лет планирует сэкономить 400 млн евро в год, или 4 млрд евро до 2030 года.

Отметим, только в 2020 году украинское государство в лице госпредприятия "Гарантированный покупатель" должно заплатить владельцам солнечных и ветровых электростанций 58,8 млрд грн. Повышенные выплаты планируются до 2020 года.

Как сообщалось, названы крупнейшие производители "зеленой" энергии в Украине.


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