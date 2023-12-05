ЕС предлагает Украине девять гарантий безопасности: о чем идет речь

5 декабря на встрече с участием представителей Министерства обороны нашей страны и Евросоюза обсуждены долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщается в Министерстве обороны Украины.

Украина и ЕС обсудили гарантии безопасности (фото из открытых источников)

Участники делегации Европейской службы внешних дел, от имени Жозепа Борреля, верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, прибыли в украинскую столицу, чтобы обсудить пакет гарантий безопасности для Украины. В заседании приняли участие заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир и заместитель Генерального секретаря по вопросам общей политики безопасности и обороны Европейской службы внешних дел Чарльз Фриз.

В частности, Фриз представил членам украинской делегации девять приоритетов будущих обязательств безопасности со стороны Европейского союза для Украины. В них входят:

· Помощь военной техникой и оборудованием;

· Обучение украинских военных;

· Сотрудничество с украинской оборонной промышленностью;

· Противостояние кибер- и гибридным угрозам;

· помощь в разминировании;

· Реализация реформ, связанных с процессом вступления в ЕС;

· Усиление способности контролировать запасы оружия;

· Поддержка усилий по ядерной безопасности;

· Обмен разведданными, в том числе спутниковыми снимками.

Чарльз Фриз подчеркнул, что Евросоюз "пытается обеспечивать оказание помощи Украине настолько быстро, насколько это нужно".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина начала переговоры с ключевым союзником по соглашению о гарантиях безопасности . Украина и Германия начали первый раунд переговоров по двусторонним гарантиям безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины, подписанной 12 июля 2023 года в Вильнюсе.