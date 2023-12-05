ЕС предлагает Украине девять гарантий безопасности: о чем идет речь

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Лиля Воробьева
5 декабря на встрече с участием представителей Министерства обороны нашей страны и Евросоюза обсуждены долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщается в Министерстве обороны Украины.
Украина и ЕС обсудили гарантии безопасности (фото из открытых источников)
Участники делегации Европейской службы внешних дел, от имени Жозепа Борреля, верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, прибыли в украинскую столицу, чтобы обсудить пакет гарантий безопасности для Украины. В заседании приняли участие заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир и заместитель Генерального секретаря по вопросам общей политики безопасности и обороны Европейской службы внешних дел Чарльз Фриз.
В частности, Фриз представил членам украинской делегации девять приоритетов будущих обязательств безопасности со стороны Европейского союза для Украины. В них входят:
· Помощь военной техникой и оборудованием;
· Обучение украинских военных;
· Сотрудничество с украинской оборонной промышленностью;
· Противостояние кибер- и гибридным угрозам;
· помощь в разминировании;
· Реализация реформ, связанных с процессом вступления в ЕС;
· Усиление способности контролировать запасы оружия;
· Поддержка усилий по ядерной безопасности;
· Обмен разведданными, в том числе спутниковыми снимками.
Чарльз Фриз подчеркнул, что Евросоюз "пытается обеспечивать оказание помощи Украине настолько быстро, насколько это нужно".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина начала переговоры с ключевым союзником по соглашению о гарантиях безопасности . Украина и Германия начали первый раунд переговоров по двусторонним гарантиям безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины, подписанной 12 июля 2023 года в Вильнюсе.
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