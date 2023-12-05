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ЕС предлагает Украине девять гарантий безопасности: о чем идет речь

Украина и ЕС обсудили долгосрочные гарантии безопасности

сегодня, 21:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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5 декабря на встрече с участием представителей Министерства обороны нашей страны и Евросоюза обсуждены долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщается в Министерстве обороны Украины.

ЕС предлагает Украине девять гарантий безопасности: о чем идет речь

Украина и ЕС обсудили гарантии безопасности (фото из открытых источников)

Участники делегации Европейской службы внешних дел, от имени Жозепа Борреля, верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, прибыли в украинскую столицу, чтобы обсудить пакет гарантий безопасности для Украины. В заседании приняли участие заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир и заместитель Генерального секретаря по вопросам общей политики безопасности и обороны Европейской службы внешних дел Чарльз Фриз.


В частности, Фриз представил членам украинской делегации девять приоритетов будущих обязательств безопасности со стороны Европейского союза для Украины. В них входят:

·   Помощь военной техникой и оборудованием;

·   Обучение украинских военных;

·   Сотрудничество с украинской оборонной промышленностью;

·   Противостояние кибер- и гибридным угрозам;

· помощь в разминировании;

·   Реализация реформ, связанных с процессом вступления в ЕС;

·   Усиление способности контролировать запасы оружия;

·   Поддержка усилий по ядерной безопасности;

·   Обмен разведданными, в том числе спутниковыми снимками.

Чарльз Фриз подчеркнул, что Евросоюз "пытается обеспечивать оказание помощи Украине настолько быстро, насколько это нужно".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина начала переговоры с ключевым союзником по соглашению о гарантиях безопасности . Украина и Германия начали первый раунд переговоров по двусторонним гарантиям безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины, подписанной 12 июля 2023 года в Вильнюсе.



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