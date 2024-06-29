Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз приходит в упадок, а в Европе усугубляется кризис, в частности из-за вырождения христианских ценностей.

Орбан снова раскритиковал ЕС. Фото из открытых источников

По словам венгерского премьера, Европа переживает кризис, а христианская цивилизация, долгое время являвшаяся основой европейской жизни, исчезает.

"Европейский Союз приходит в упадок. Глобальный экономический вес континента неуклонно и значительно уменьшился за последние три десятилетия. Европейский порядок испаряется на наших глазах на фоне постоянных угроз терроризма и ухудшения общественной безопасности", — отметил Виктор Орбан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник. Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит. "Но при негативном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Палаты представителей США и член Республиканской партии Майк Джонсон призвал отправить Джо Байдена в отставку. Он подчеркнул, что следует применить 25 поправку к Конституции США, которая предусматривает отставку главы государства в случае его недееспособности. "Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасна. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", — сказал Майк Джонсон.