Франция и Эстония созывают 24 февраля экстренное совещание министров обороны европейских стран, чтобы обсудить усиление поддержки Украины.

ЕС 24 февраля проведут совещание. Фото из открытых источников

По словам собеседников агентства Bloomberg, совещание будет проходить онлайн. В совещании примут участие Великобритания, Италия, Германия, Польша и другие представители стран ЕС и НАТО.

"Европейские лидеры спешат разработать новые оборонные планы, учитывая перспективу, которую США отстраняют от своей огромной военной и финансовой поддержки Украины. Вашингтон также начал переговоры о мире — перспективе, которая повлияет на архитектуру безопасности на континенте на долгие годы — без участия Европы или Киева", — отмечает издание.

Bloomberg подчеркивается, что онлайн-совещание пройдет в то время, как 24 февраля Киев посетят европейские лидеры, среди которых президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Также в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину в Брюсселе проведут встречу министры иностранных дел ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс поддержал усилия Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Он считает мир в Европе близкой перспективой. По мнению вице-президента США, Трамп – опытный переговорщик, а избранный им формат диалога с россиянами – верный. "Они спрашивают, почему мы говорим с Россией. А как закончить войну, если не говорить с Россией? Надо говорить со всеми, кто воюет, если вы действительно хотите положить конец конфликту. Я знаю, что президент этого хочет", – заявил Джей Ди Вэнс.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ установила контроль над селом Свердликово в Курской области и продолжает вытеснять ВСУ на западной части плацдарма, сообщает паблик Deep State. По информации паблика, россияне пытаются установить контроль над логистикой, которая идет из Сумской области в Курскую область. Свердликовое расположено менее чем в 10 километрах от трассы, ведущей в город Суджа и является основным путем поставки ВСУ на Курском плацдарме, и от окрестностей Суджи.