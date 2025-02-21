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ЕС созывает экстренное совещание министров обороны: что произошло

Европа обсудит дополнительную помощь Украине

сегодня, 22:11
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Марьян Ощановский

Франция и Эстония созывают 24 февраля экстренное совещание министров обороны европейских стран, чтобы обсудить усиление поддержки Украины.

ЕС созывает экстренное совещание министров обороны: что произошло

ЕС 24 февраля проведут совещание. Фото из открытых источников

По словам собеседников агентства Bloomberg, совещание будет проходить онлайн. В совещании примут участие Великобритания, Италия, Германия, Польша и другие представители стран ЕС и НАТО.

"Европейские лидеры спешат разработать новые оборонные планы, учитывая перспективу, которую США отстраняют от своей огромной военной и финансовой поддержки Украины. Вашингтон также начал переговоры о мире — перспективе, которая повлияет на архитектуру безопасности на континенте на долгие годы — без участия Европы или Киева", — отмечает издание.

Bloomberg подчеркивается, что онлайн-совещание пройдет в то время, как 24 февраля Киев посетят европейские лидеры, среди которых президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Также в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину в Брюсселе проведут встречу министры иностранных дел ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс поддержал усилия Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Он считает мир в Европе близкой перспективой. По мнению вице-президента США, Трамп – опытный переговорщик, а избранный им формат диалога с россиянами – верный. "Они спрашивают, почему мы говорим с Россией. А как закончить войну, если не говорить с Россией? Надо говорить со всеми, кто воюет, если вы действительно хотите положить конец конфликту. Я знаю, что президент этого хочет", – заявил Джей Ди Вэнс.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ установила контроль над селом Свердликово в Курской области и продолжает вытеснять ВСУ на западной части плацдарма, сообщает паблик Deep State. По информации паблика, россияне пытаются установить контроль над логистикой, которая идет из Сумской области в Курскую область. Свердликовое расположено менее чем в 10 километрах от трассы, ведущей в город Суджа и является основным путем поставки ВСУ на Курском плацдарме, и от окрестностей Суджи.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-21/european-defense-chiefs-to-hold-emergency-meeting-on-ukraine
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