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ЕС ставит ультиматум союзнику Путина в Европе

ЕС назвал основные причины проблем Сербии на пути к евроинтеграции.

5 декабря 2024, 09:33
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Автор:
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Slava Kot

Европейский Союз четко очертил главное условие для вступления Сербии в ЕС: нормализация отношений с Косово. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас после встреч с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти. Другими причинами, мешающими Сербии к евроинтеграции, стали ее связи с Россией.

ЕС ставит ультиматум союзнику Путина в Европе

Президент Сербии Александар Вучич. Фото: Darko Vojinovic/AP

3 декабря состоялась встреча, которая стала первым разговором в рамках диалога между Сербией и Косово с участием нового руководителя дипломатии ЕС. Каллас раздельно встретилась с президентом Вучичем и премьер-министром Курти. Последний признался, что Каллас сосредотачивался в основном на том, чтобы выслушать позиции обеих сторон.

"Единственный путь к членству в ЕС — это нормализация отношений между Сербией и Косово", — написала Каллас.

Постоянные представители Европейского Союза уже третью встречу не могут договориться об открытии нового кластера в переговорах о вступлении Сербии в ЕС. Кроме ситуации с Косово, в ЕС также приводят другие причины, в частности, несоблюдение Сербией внешней политики ЕС и санкций против России, нечеткую геополитическую ориентацию Белграда, проблемы в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией и отсутствие укрепления демократических институтов в стране.

Сербия потеряла контроль над Косово после военной кампании НАТО в 1999 году и отказывается признавать независимость своей бывшей провинции, объявленную в 2008 году. На членство в ЕС Сербия подала заявку в 2009 году, а в 2012 году получила статус кандидата.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Сербии Александар Вучич назвал свой предстоящий визит в Россию "большой честью".

Также "Комментарии" писали, что Вучич впервые за 2,5 года позвонил Путину, чтобы дважды поблагодарить российского диктатора. Кроме того, Вучич подчеркнул, что Сербия не планирует вводить санкции против России.



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