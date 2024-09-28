Еще одна европейская страна поддержала "мирный план" Китая-Бразилии

Швейцария поддерживает так называемый мирный план Китая и Бразилии по завершению войны в Украине, заявил спикер Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо.

Швейцария поддержали «мирный план» Китая и Бразилии. Фото из открытых источников

Николя Бидо объяснил, что Швейцария поддерживает "мирную инициативу" Китая-Бразилии, поскольку в ней содержатся призывы к прекращению огня и политическому разрешению конфликта, а также предлагается "альтернатива воинственным речам, прозвучавшим в ООН как с украинской, так и с российской сторон".

Вместе с тем, представитель МИД Швейцарии подчеркнул важность ссылки на Устав ООН в любых мирных инициативах по Украине.

Как известно, ранее среди европейских стран китайско-бразильский мирный план поддержала Венгрия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе визита в США партнерам передали предложения, которые приблизят мир и победу Украины. "Все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что сразу по прибытии на фронт новобранцы ВСУ теряют убитыми и ранеными более половины личного состава. "Отсутствие опыта и физической подготовки делает новобранцев особенно уязвимыми. Из-за неэффективной подготовки большинство новобранцев даже не знают, как правильно держать оружие. Тренировки до сих пор проводятся в советском стиле инструкторами, которые сами часто не имеют боевого опыта. В результате подразделения ВСУ сталкиваются с быстрыми потерями на фронте", — отмечает Financial Times.

