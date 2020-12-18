Еще одна страна Европы заявила о локдауне

Власти Австрии заявили о намерениях ввести локдаун. Это будет уже третий по счету жесткий карантин в стране. Планируемая дата введения ограничений для граждан — после Рождества. Ориентировочно, локдаун будет действовать до 18 января.

Во время карантинных ограничений в Австрии запретят розничную торговлю — исключение составят лишь аптеки и продуктовые супермаркеты. В планах правительства также запретить свободное передвижение граждан. Школам разрешат работать с 7 января, но на время карантина исключительно в онлайн-режиме.

Массовое тестирование граждан на коронавирус собираются провести 16 и 17 января. Для людей с положительным результатом будет обязателен режим самоизоляции.

Однако, для того, чтобы подобные планы ввели в действие, необходимо согласие как центрального правительства, так и властей федеральных штатов. Именно сегодня, 18 декабря и должны пройти консультации, на которых будет принято окончательное решение.

Как сообщал портал "Комментарии", большинство украинцев выступают за введение тотального карантина. Такое утверждение высказала социологическая группа "Рейтинг". Известно, что социологический опрос представители организации провели с 12 по 14 декабря.

Так, стало известно, что 56% поддерживают решение Кабмина о введении локдауна с 8 января, 41% — выступают против таких мер. 52% опрашиваемых уверены, что пандемия сойдет на нет после жестких карантинных мер, 45% — не уверены в таком исходе.

Тем временем Минобразования и науки предлагает средним учебным заведениям продолжить зимние каникулы на время локдауна, который будет введен по всей территории Украины с 8 до 24 числа следующего месяца. Главам местных департаментов образования уже направили соответствующие указания. Об этом служба по связям с общественностью ведомства. В Министерстве ссылаются на запрет посещать школы как государственной так и частной видов собственности, поэтому учреждения могут на это время отпустить учеников на отдых.









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