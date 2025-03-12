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Еще одна страна отказалась отправлять миротворцев в Украину

Финские военные не будут входить в миротворческий контингент

12 марта 2025, 20:37
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Марьян Ощановский

Финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что его страна не планирует отправлять в Украину миротворческие войска.

Еще одна страна отказалась отправлять миротворцев в Украину

Финляндия не будет отправлять миротворцев. Фото из открытых источников

При этом он отметил, что Финляндия предложила ряд шагов по мирному процессу в Украине.

"Наш президент Александер Стубб был очень активен в этой сфере. Мы готовы участвовать любым способом, который нам подходит, но мы не будем посылать солдат в Украину", — подчеркнул финский премьер.

По его словам, Финляндия как граничащая с Россией страна не может этого сделать, поскольку "было бы рискованно, если бы финские солдаты рисковали вступить в конфликт с солдатами из соседней страны".

"Поэтому здесь линия нашего правительства четкая", — добавил Петтери Орпо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США заявил, что планирует на этой неделе поговорить с главой России Владимиром Путиным. По словам Дональда Трампа, он планирует позвонить главе Кремля, поскольку "для танго нужны двое". При этом он заявил, что разговор с Путиным может состояться уже на этой неделе. Президент США сказал, что надеется на полное прекращение огня между Россией и Украиной уже в ближайшие дни. Он отметил, что представители США и России проведут контакты в ближайшее время.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после переговоров в Саудовской Аравии украинской и американской делегаций США возобновили предоставление Украине военной помощи, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. "Имею подтверждение, что помощь от США возобновлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!", — написал Павел Палиса. Как известно, в Саудовской Аравии Украина согласилась на 30-дневную остановку огня при условии, если на перемирие согласится российская сторона.



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Источник: https://www.suomenmaa.fi/
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