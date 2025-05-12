Еще одна страна призывает Путина "дать ответ" по миру

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес выступил с заявлением, что мир зависит от того, готова ли Россия "дать ответ" на призывы прекращения огня Украины и ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Guardian.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Испании акцентировал, что европейские страны и Украина всячески демонстрируют, что выступают за мир. Поэтому теперь "дело за Россией и Владимиром Путиным".

Альбарес также отметил, что Испания готова продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется. Поэтому ставка Кремля на то, что вскоре Украина останется сам на сам с российской агрессией точно не сработает. Европа будет и дальше с Украиной.

Однако министр предостерег, что "прекращение огня не является самоцелью", и подчеркнул, что любые переговоры, в частности потенциальная встреча в Стамбуле, должны иметь целью "первый шаг к справедливому и длительному миру".

"Если это просто способ задержать и действительно толкнуть мяч по дороге, тогда это ничего не стоит", — говорит Хосе Мануэль Альбарес.

Читайте также на портале "Комментарии" — фактически глава украинского государства Владимир Зеленский пошел ва-банк, совершив "дипломатический гамбит" и предложив российскому диктатору Владимиру Путину встретиться лично для мирных переговоров в Стамбуле в четверг 15 мая. Такими образом украинский лидер перехватил у Путина инициативу, и теперь оказывает на него давление перед предстоящими переговорами. Об этом говорится в публикации The Guardian.

Авторы публикации обратили внимание, что требование о 30-дневном прекращении огня было выдвинуто в субботу во время визита в Киев лидеров Великобритании, Франции, Германии и Польши. Премьер Британии Кир Стармер заявил, что, если Путин отклонит предложение, будут усилены санкции и увеличена военную помощь для обороны Украины, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров.



