Есть ли эффект от санкций против РФ: почему Европа закрывает глаза на торговлю российским газом

Politico пишет о том, что Европа отступила перед Путиным. ЕС не запрещает России зарабатывать на продаже СПГ. В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично называет президента Украины Владимира Зеленского "врагом" Словакии и требует возобновить транзит российского газа. Почему на третьем году большой войны европейцы, которые в отличие от американцев, совсем близко к российской агрессии, так и не решаются на более действенные санкции против РФ? А некоторые и вообще подыгрывают Путину? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Санкции против России. Фото из открытых источников

Ситуация для России только усугубляется

Руководитель Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко сразу заметил, что не стоит брать за чистую монету выдумки и перекручивание журналистов.

"На сегодняшний момент для России экспорт газа, как по трубам, так и сжиженного – очень важен. При этом в мире лидером продаж сжиженного газа Россия не является. Здесь лидером выступает Катар. Россия является "середняком". Для России более важна продажа газа по трубам. Однако сейчас России заблокировали продажу газа таким способом и, если посмотреть, Европа в четыре раза меньше покупает газ, чем в прошлом году. Очень много газа раньше покупала Германия. Сейчас она вообще не покупает. Только возможно немного сжиженного. То, что покупает Словакия – это ни о чем. У словаков ситуация в экономике не очень и премьер-министр Словакии Фицо, делая резкие заявления, пытается просто пиариться. Действительно, Словакия покупает газ по трубам в России, но покупает она очень мало. Владимир Зеленский уже предлагал Фицо покупать азербайджанский газ, но тот отказывается", – отметил эксперт.

Александр Охрименко обратил внимание, что вообще в Европе есть лидеры, а есть аутсайдеры. Словакия вместе с Венгрией как раз относятся к последним. Сейчас европейцы больше всего покупают сжиженный газ в Катаре, а новый глава Белого дома Дональд Трамп хочет, чтобы покупали в США. Поэтому Александр Охрименко советует не доверять слухам в СМИ.

"Ситуация для России только усугубляется, ведь стоит понимать, что Газпром уже банкрот, а компания Новатек, занимающаяся продажей сжиженного газа, наполовину банкрот. США продолжают давление, чтобы Европа покупала только американский, катарский газ и так далее. Поэтому выбор у россиян пока невелик. Они могут его продавать разве что Китаю, покупающему газ очень дешево. Россияне уже не знают, что делать с этим газом. Вот и выходит, что газ есть, но его продать сложно", – отметил экономист.

Эксперт также обратил внимание на одну деталь. Газ продают газовые трейдеры. И действительно, они могут быть зарегистрированы в Австрии или других европейских странах, но это не значит, что Европа покупает российский газ. Это просто оффшорные схемы.

"Большое количество белых оффшоров – Австрия, Нидерланды. Поэтому санкции больно бьют по российской экономике, но надо понимать, что за счет санкций нельзя уничтожить или побороть Россию", – подытожил Александр Охрименко.

В приоритете ЕС – удар по российской нефти

Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон отметил, что, несмотря на санкции, введенные ЕС против России, продажа российского сжиженного природного газа (СПГ) до сих пор не ограничена, связано с тем, что в настоящее время Европа сосредоточилась преимущественно на санкциях против русской нефти, составляющей основную статью доходов бюджета РФ.

"Что касается новых санкций, то они касаются большего экспорта российской нефти и других стран. Потому что в прошлом году Россия получила треть, почти 33% своего дохода в бюджет, а это где-то $108 миллиардов за счет экспорта нефти и газа. Если посчитать, какой вклад дает нефтегазовый сектор в российский ВВП, то это более 25% – 30%. США и Великобритания понимают, что нельзя остановить войну в Украине, пока россияне будут получать значительный доход. Поэтому были введены эти санкции", – отметил экс-глава ООО "Оператор ГТС Украины".

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