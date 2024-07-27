Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал взрывы на газопроводах "Северный поток" "террористическим актом", совершенным "под руководством США".

Орбан снова оскандалился. Фото из открытых источников

В подтверждение своего тезиса Виктор Орбан говорил о том, что европейская политика потерпела крах и Европа отказалась от защиты собственных интересов.

"Сегодня Европа не делает ничего, кроме как безоговорочно следует за внешней политикой Демократической партии США. Она это делает даже ценой самоповреждения", – заявил венгерский премьер.

По словам Виктора Орбана, санкции против РФ наносят "фундаментальный ущерб европейским интересам, повышают цены на энергоносители и делают европейскую экономику неконкурентоспособной".

"То, что мы молчим о подрыве газопровода "Северный поток", что сама Германия молчит об очевидном акте терроризма, совершенном под американским руководством против ее собственности, и что мы не расследуем, не пытаемся выяснить и не поднимаем этот вопрос юридически – это ничто иное, как акт повиновения", – заявил Виктор Орбан.

Как известно, позицию, что "Северный поток" взорвали США или их союзники, неоднократно озвучивала Россия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия не ожидает дефицита нефти раньше сентября, но затем ситуация может обостриться. Пока что ситуация контролируемая, но дефицит нефти в Венгрии может стать ощутимым в сентябре. Об этом сказал глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш. Комментируя ситуацию с украинскими санкциями, которые заблокировали транзит нефти ЛУКОЙЛа, Гуляш сказал, что Венгрия имеет около месяца, чтобы найти выход из положения.

