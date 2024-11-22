Это не просто трюк: Орбан отреагировал на заявление Путина об ударе баллистикой по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на удар баллистической ракеты России по Днепру. По словам венгерского лидера, Европе следует прислушаться к ядерным угрозам российского диктатора Владимира Путина и изменить свою политику по помощи Украине в войне.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth прокомментировал применение Россией баллистической ракеты для удара по Украине. По его словам, европейские политики привыкли, что 80% заявлений это простая "болтовня", и только 20% настоящие действия. Однако Орбан утверждает, что заявления Путина имеют вес.

"Когда россияне меняют доктрину об использовании ядерного оружия, они ее меняют. Они не говорят пустые слова, это не коммуникационный трюк. Нужно быть разумными", — сказал Орбан.

Премьер Венгрии добавил, что страны, оказывающие военную помощь Украине, должны проявить благоразумие и исходить из здравого смысла, чтобы избежать проблем. По словам Орбана, Путин четко заявил, что Россия может нанести удар по территории стран, помогающих Украине.

Также Орбан заявил, что если американцы перестанут помогать украинцам, то Европа самостоятельно не сможет поддержать Украину в военном плане. Не говоря уже о финансовых и экономических последствиях поддержания проигранной войны, добавил Орбан. Поэтому, по его словам, Европа должна спокойно ждать два месяца до прихода Трампа в Белый дом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на баллистический удар России по Украине. Кроме того, известна реакция НАТО на применение Путиным нового экспериментального оружия во время атаки по Днепру.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал, как Путин плюет в лицо мировым лидерам.