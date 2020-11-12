«Это похоже на карикатуру»: еще одну скульптуру изуродовали во время реставрации (фото)

На одной из центральных улиц, в исторической части испанского города Паленсия, статуя на внешней стороне здания осталась изуродованной после того, как неизвестный реставратор пытался ее восстановить. Один из местных художников в конце прошлой неделе обратил внимание на то, что у скульптуры изуродованное лицо, при этом раньше оно таким не было. После того, как он загрузил фото в Facebook, пользователи соцсети обрушились с гневными комментариями в адрес реставратора. Об этом пишет CNN.



Испанская Профессиональная ассоциация реставраторов также высказалась по поводу этой работы.

"Это #IsNotRestoration (это не реставрация, – ред.), – написала организация в своем Twitter. – Это непрофессиональное вмешательство".

Художник, который первым обратил внимание на скульптуру после реставрации, заявил, что попытка реставрации хуже, чем знаменитая работа над облупившейся фреской Иисуса на стене церкви в городе Борха в 2012 году.

Ранее "Комментарии" писали, что в Лондоне появилась огромная скульптура, которая имеет важное значение для женщин.

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