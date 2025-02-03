Европа готова сложить оружие перед Россией: что произошло

Большинство европейских стран сегодня вообще не готовы к войне ментально и внутренне. Даже там, где есть оружие, нет населения, которое готово воевать. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение высказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), подполковник ВСУ Максим Жорин.

Максим Жорин. Фото: из открытых источников

"Влияние левацкой идеологии многих государств привело к тому, что они потеряли свою силу и совершенно не готовы к сопротивлению. И здесь речь не об оружии даже, а о внутреннем нравственном состоянии общества, — объяснил он. — Поэтому наблюдаем тенденцию возвращения правых на политическую арену в разных странах. Таковы требования современного мира. Правда, пока это в большинстве своем правый популизм".

По его словам, Украина стала примером государства, которое на практике показало эффективность правых сил.

Максим Жорин подчеркнул, что именно националисты стали в авангарде борьбы – и на Майдане, и в 2014-м, и в 2022-м.

"Хотя годами здесь навязывалось совсем другое мнение, мы доказали, что правое движение – это, прежде всего, о защите государства и конструктив", – отметил военный.

Читайте на портале "Комментарии" — мобилизационный возраст можно снижать, только если для молодежи будут созданы конкретные условия, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Он считает, что для мотивации молодежи необходимо предоставить право подписывать контракт с армией на определенный срок, а также обеспечить денежные выплаты на должном уровне.

"Мобилизационный возраст в Украине снижать нужно, но создав для этого соответствующие условия. Считаю, что молодежи необходимо предоставить возможность подписать контракт на определенный срок. А именно на год или два года, а не до конца военного положения", — считает Максим Жорин.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Третьей штурмовой рассказали, почему у военных на фронте опускаются руки.



