Европа готова сложить оружие перед Россией: что произошло

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Кравцев Сергей
Большинство европейских стран сегодня вообще не готовы к войне ментально и внутренне. Даже там, где есть оружие, нет населения, которое готово воевать. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение высказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), подполковник ВСУ Максим Жорин.
Максим Жорин. Фото: из открытых источников
По его словам, Украина стала примером государства, которое на практике показало эффективность правых сил.
Максим Жорин подчеркнул, что именно националисты стали в авангарде борьбы – и на Майдане, и в 2014-м, и в 2022-м.
Читайте на портале "Комментарии" — мобилизационный возраст можно снижать, только если для молодежи будут созданы конкретные условия, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.
Он считает, что для мотивации молодежи необходимо предоставить право подписывать контракт с армией на определенный срок, а также обеспечить денежные выплаты на должном уровне.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Третьей штурмовой рассказали, почему у военных на фронте опускаются руки.
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