Европа готовится к войне: массово закупают аптечки и оснащают медиков бронежилетами

Все страны восточного фланга НАТО пересматривают протоколы реагирования на кризисные ситуации для медицинских учреждений, организуют обучение, инвестируют в баллистические шлемы и жилеты, а также переносят под землю операционные. Это происходит с тех пор, как война в Украине разрушила иллюзию о том, что Европа защищена от войны. Об этом пишет Politico.

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"Вопрос не в том, нападет ли [Россия]", – сказал Рагнар Вайкнеметс, заместитель генерального директора Эстонского совета здравоохранения, контролирующий готовность к кризисам, от пандемий до войны. "Вопрос в том, когда".

Страны на восточной границе Европы, когда-то находившиеся под советской оккупацией, очень хорошо знают, как быстро могут прибывать войска.

Для стран на востоке НАТО боевая готовность не является необязательной — она срочна.

"Мало стран ЕС являются странами-перворядками", – сказала Катажина Качперчик, заместитель государственного секретаря Министерства здравоохранения Польши. "Для них этот вопрос более актуален".

Польша поднимала вопросы безопасности здравоохранения во время конфликтов во время своего председательства в Совете ЕС, где центральной темой была безопасность Европы.

"Мы не можем подготовить план действий по чрезвычайным ситуациям или стратегический план для военного сектора, экономического сектора или энергетического сектора и исключить сектор здравоохранения", – сказал Кацперчик.

Вторжение России в Украину показало, что современные конфликты больше не щадят медицинские службы — ни гражданское население, которому они служат. Страны Восточной Европы принимают это во внимание.

Расположенная всего в 50 километрах от внешней границы ЕС с Беларусью, больница Вильнюсского университета Santaros Clinics разрабатывает подземную инфраструктуру, укрытия, места для посадки вертолетов и автономные системы, которые позволят ей функционировать даже в случае отключения электроэнергии или воды.

В Эстонии, кроме бронежилеты для бригад скорой помощи, будут выданы спутниковые телефоны для поддержания связи в случае сбоя традиционных сетей. При необходимости даже планируется создание независимой Интернет-сети.

Электрогенераторы устанавливаются по всей системе здравоохранения после того, как Украина испытала российские удары, регулярно отключающие гражданское электроснабжение.

"Мы точно знаем, что Россия атакует гражданскую инфраструктуру и энергетические сооружения, а это значит, что не может быть таких ситуаций, когда больница не работает из-за проблем с электростанцией", – сказал Вайкнемец. Многие больницы в Восточной Европе – реликвии советской эпохи – особенно уязвимы. "У нас есть высокие здания, у нас есть большие постройки. Они расположены в одном комплексе, в одной зоне", — сказал Вайкнемец.

Сейчас больницы рассматривают, как переоборудовать подвалы под операционные по необходимости.

"Я не могу представить, как работаю на верхнем уровне… больницы, ожидая только удара", – сказал он.

Эстония закупает мобильные медицинские подразделения – временные лечебные центры, которые можно разворачивать в чрезвычайных ситуациях, – что должно помочь решить проблему ограниченных возможностей интенсивной терапии в Европе.

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