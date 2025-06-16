Европа готовится к войне: массово закупают аптечки и оснащают медиков бронежилетами

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Недилько Ксения
Все страны восточного фланга НАТО пересматривают протоколы реагирования на кризисные ситуации для медицинских учреждений, организуют обучение, инвестируют в баллистические шлемы и жилеты, а также переносят под землю операционные. Это происходит с тех пор, как война в Украине разрушила иллюзию о том, что Европа защищена от войны. Об этом пишет Politico.
Иллюстративное фото
Страны на восточной границе Европы, когда-то находившиеся под советской оккупацией, очень хорошо знают, как быстро могут прибывать войска.
Для стран на востоке НАТО боевая готовность не является необязательной — она срочна.
Польша поднимала вопросы безопасности здравоохранения во время конфликтов во время своего председательства в Совете ЕС, где центральной темой была безопасность Европы.
Вторжение России в Украину показало, что современные конфликты больше не щадят медицинские службы — ни гражданское население, которому они служат. Страны Восточной Европы принимают это во внимание.
Расположенная всего в 50 километрах от внешней границы ЕС с Беларусью, больница Вильнюсского университета Santaros Clinics разрабатывает подземную инфраструктуру, укрытия, места для посадки вертолетов и автономные системы, которые позволят ей функционировать даже в случае отключения электроэнергии или воды.
В Эстонии, кроме бронежилеты для бригад скорой помощи, будут выданы спутниковые телефоны для поддержания связи в случае сбоя традиционных сетей. При необходимости даже планируется создание независимой Интернет-сети.
Электрогенераторы устанавливаются по всей системе здравоохранения после того, как Украина испытала российские удары, регулярно отключающие гражданское электроснабжение.
"Мы точно знаем, что Россия атакует гражданскую инфраструктуру и энергетические сооружения, а это значит, что не может быть таких ситуаций, когда больница не работает из-за проблем с электростанцией", – сказал Вайкнемец.
Многие больницы в Восточной Европе – реликвии советской эпохи – особенно уязвимы. "У нас есть высокие здания, у нас есть большие постройки. Они расположены в одном комплексе, в одной зоне", — сказал Вайкнемец.
Сейчас больницы рассматривают, как переоборудовать подвалы под операционные по необходимости.
Эстония закупает мобильные медицинские подразделения – временные лечебные центры, которые можно разворачивать в чрезвычайных ситуациях, – что должно помочь решить проблему ограниченных возможностей интенсивной терапии в Европе.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что страны Балтии готовятся к массовой эвакуации населения: что происходит.
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