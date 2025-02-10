Европа на грани очередного кризиса: что произошло впервые за последние 2 года

Европа балансирует на грани очередного энергетического кризиса после того, как цены на природный газ взлетели до самого высокого уровня за два года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Цены на газ в Европе. Фото: из открытых источников

Отмечается, что фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах выросли на 4% до 58 евро за мегаватт-час (около 635 долларов за тысячу кубометров). Это самый высокий показатель с февраля 2023 года.

Как отмечает агентство, после долгой борьбы с растущими расходами, устойчиво высокой инфляцией и затуханием промышленной активности из-за кризиса 2022 года континент снова сталкивается с угрозой очередного затяжного ралли, которое может спровоцировать еще большие экономические проблемы.

Запасы газа в регионе быстро истощаются этой зимой, и у крупных энергетических компаний, таких как Uniper и Eni, нет экономического стимула хранить топливо по текущим ценам. В результате растет беспокойство по поводу запасов топлива этим летом, а также поставок следующей зимой.

Уровни хранения стали важнейшей точкой проверки данных, и политики обеспокоены тем, что Европа все больше полагается на непостоянные источники энергии, такие как ветер. Однако большее количество безветренных дней этой зимой — в сочетании с немного более холодной погодой вынудили страны использовать свои топливные запасы.

Сейчас хранилища Европы заполнены менее чем наполовину — это самый низкий уровень для этого времени года с 2022 года. Цены на лето настолько высоки, что пополнять хранилища невыгодно, а это значит, что правительствам придется вмешаться.

Потребление газа в Европе, как ожидается, увеличится на 17% в этом месяце по сравнению с прошлым годом, что обусловлено спросом со стороны населения и коммерческих предприятий. И зима еще не закончилась: Северо-Западная Европа готовится к заморозкам в ближайшие дни, что может еще больше повысить спрос на отопление, еще больше опустошив запасы и придав импульс болезненному росту цен.

"Риск того, что Европейский Союз войдет в весну с очень низкими запасами газа, увеличился за последние пару недель", — сказал Арне Ломанн Расмуссен, главный аналитик Global Risk Management.

Он уточнил, что не только первый месяц резко вырос, но мы также увидели рост календарных цен на 2026-2027 годы.

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