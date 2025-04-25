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Европа предложила свой план прекращения войны в Украине

Партнеры настаивают на прекращении огня до подписания соглашения

25 апреля 2025, 23:50
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Марьян Ощановский

Представители государств-участников "коалиции решительных" на встрече в Чехии 25 апреля подтвердили необходимость гарантировать прекращение огня до начала переговоров о более долгосрочном мирном урегулировании.

Европа предложила свой план прекращения войны в Украине

Европа включилась в переговоры. Фото из открытых источников

Как рассказали в чешском МИДе, представители государств "коалиции решительных" согласились, что для начала серьезных переговоров по мирному урегулированию в Украине необходимо полное прекращение огня.

"Мы должны оказать давление на Россию, чтобы она безоговорочно согласилась на такое прекращение огня. Представители "коалиции решительных" выражают заинтересованность в дальнейшем участии США в мирных усилиях и отмечают нынешнюю роль Великобритании, Франции и Германии. Мы остаемся преданными поддержке Украины в соответствии с принципами европейской безопасности", — отметили в МИД Чехии.

Ранее издание The Times писало о том, что европейцы могут отказаться от плана ввода своих войск в Украину. В Британии и других странах Европы обсуждается сценарий, при котором сухопутные войска не будут отправлены в Украину для охраны ключевых городов, портов и атомных электростанций. Лидеры некоторых стран считают, что это может вынудить Россию отодвинуть свои "красные линии" для достижения мирного соглашения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская оккупационная армия за последние сутки продвинулась в районе города Торец Донецкой области. Как сообщает военный паблик Deep State, армия России заняла населенный пункт Калиново юго-западнее Торецка. По информации Deep State, российские захватчики также продвинулись вблизи населенных пунктов Березовка и Тарасовка, а также по этому направлению.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/04/25/7210303/
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