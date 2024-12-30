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Кречмаровская Наталия
Европейские страны начали блокировать некоторую информацию, которую распространяют из РФ – речь идет о пропаганде. В Центре стратегических коммуникаций рассказали о причинах такого шага.
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Сообщается, что в Европе заблокировали некоторые Telegram-каналы.
В Центре стратегических коммуникаций отметили, что заблокированы соответствующие Telegram-каналы в Латвии, Литве, Германии, Нидерландах и Франции. "Риа новости" со ссылкой на собственных корреспондентов сообщает, что канал агентства также не открывается в Польше, Бельгии, Швейцарии, Чехии, Греции и Италии.
Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", планирует оправдать свои действия в Украине перед Западом.
В Центре национального сопротивления отмечали, что враг планирует пропагандистскую акцию на годовщину Ялтинской конференции Отмечается, что в честь 80-летия завершения Второй мировой войны Кремль планирует снова разыгрывать тему "борца с нацизмом". При этом страна-агрессор будет спекулировать на исторических вопросах для оправдания своих агрессии.
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