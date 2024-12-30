Европейские страны начали блокировать некоторую информацию, которую распространяют из РФ – речь идет о пропаганде. В Центре стратегических коммуникаций рассказали о причинах такого шага.

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Сообщается, что в Европе заблокировали некоторые Telegram-каналы.

“При попытке открыть Telegram-каналы агентства “риа новости”, изданий “известия” и “российская газета”, а также телеканалов rt, “россия 1”, “первый канал” и нтв пользователи ряда стран ЕС видят сообщение: “Этот канал недоступен, поскольку нарушал местное законодательство”, — говорится в сообщении.

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что заблокированы соответствующие Telegram-каналы в Латвии, Литве, Германии, Нидерландах и Франции. "Риа новости" со ссылкой на собственных корреспондентов сообщает, что канал агентства также не открывается в Польше, Бельгии, Швейцарии, Чехии, Греции и Италии.

"Это решение можно только поздравить, ведь Telegram на самом деле является одним из ключевых инструментов кремля для распространения дезинформации, направленной не только на подрыв поддержки Украины, но и на стабильность внутри стран ЕС", — отметили в Центре.

Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", планирует оправдать свои действия в Украине перед Западом.

В Центре национального сопротивления отмечали, что враг планирует пропагандистскую акцию на годовщину Ялтинской конференции Отмечается, что в честь 80-летия завершения Второй мировой войны Кремль планирует снова разыгрывать тему "борца с нацизмом". При этом страна-агрессор будет спекулировать на исторических вопросах для оправдания своих агрессии.



