Европа продолжает покупать российский газ: кто больше всего вкладывает в войну РФ против Украины

Поставки российского сжиженного природного газа во Францию в первой половине этого года выросли более, чем в два раза. При этом Европа пытается отказаться от закупок энергоносителей, которые финансируют войну России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Associated Press.

Российский газ. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что страны ЕС в целом импортировали на 7% больше российского СПГ в первой половине этого года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Издание приводит комментарий основателя некоммерческой организации Razom We Stand Олега Савицкого, который заявил, что цель ЕС по постепенному отказу от российского ископаемого топлива к 2027 году "ужасающе отстает от графика". По его словам, страны, покупающие российский СПГ, саботируют энергетический переход и вкладывают миллиарды в войну России.

Европейские правительства заявили, что полный запрет на импорт российского газа приведет к резкому росту счетов за электроэнергию и отопление, а пострадают промышленные потребители газа.

По данным Института энергетической экономики и финансового анализа, в первой половине этого года компании импортировали во Францию почти 4,4 миллиарда кубометров российского СПГ по сравнению с более чем 2 миллиардами кубометров за тот же период годом ранее. Следующие крупнейшие импортеры, Испания и Бельгия, показали рост на 1% и снижение на 16% соответственно.

Французский энергетический гигант TotalEnergies заявил, что он связан контрактами, подписанными до вторжения России в Украину, и будет их выполнять "до тех пор, пока европейские правительства будут считать российский газ необходимым для обеспечения безопасности поставок в Европейский союз". Только в случае введения новых санкций закупки могут быть приостановлены.

Министерство финансов и экономики Франции сообщило, что нападения хуситов на суда, проходящие через Суэцкий канал, заставили изменить структуру импорта СПГ – газ с Ближнего Востока больше не может легко попасть в Европу, в то время как российский маршрут из Арктики остался незатронутым. В министерстве отметили, что Франция является одним из основных пунктов ввоза СПГ в Европу наряду с Испанией – страны имеют по семь СПГ-терминалов.

Отмечается, что, когда Франция импортировала больше российского СПГ, она импортировала меньше СПГ от других поставщиков, включая США, Анголу, Камерун, Египет и Нигерию. При этом в первой половине этого года спрос на газ во Франции упал на 9% по сравнению с прошлым годом, а экспорт газа из Франции в Бельгию вырос почти на 10% за этот период.

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