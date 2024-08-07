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Европа продолжает покупать российский газ: кто больше всего вкладывает в войну РФ против Украины

Импорт российского газа в Европу в первом полугодии 2024 года значительно вырос

сегодня, 14:30
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Кравцев Сергей

Поставки российского сжиженного природного газа во Францию в первой половине этого года выросли более, чем в два раза. При этом Европа пытается отказаться от закупок энергоносителей, которые финансируют войну России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Associated Press.

Европа продолжает покупать российский газ: кто больше всего вкладывает в войну РФ против Украины

Российский газ. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что страны ЕС в целом импортировали на 7% больше российского СПГ в первой половине этого года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Издание приводит комментарий основателя некоммерческой организации Razom We Stand Олега Савицкого, который заявил, что цель ЕС по постепенному отказу от российского ископаемого топлива к 2027 году "ужасающе отстает от графика". По его словам, страны, покупающие российский СПГ, саботируют энергетический переход и вкладывают миллиарды в войну России.

Европейские правительства заявили, что полный запрет на импорт российского газа приведет к резкому росту счетов за электроэнергию и отопление, а пострадают промышленные потребители газа.

По данным Института энергетической экономики и финансового анализа, в первой половине этого года компании импортировали во Францию почти 4,4 миллиарда кубометров российского СПГ по сравнению с более чем 2 миллиардами кубометров за тот же период годом ранее. Следующие крупнейшие импортеры, Испания и Бельгия, показали рост на 1% и снижение на 16% соответственно.

Французский энергетический гигант TotalEnergies заявил, что он связан контрактами, подписанными до вторжения России в Украину, и будет их выполнять "до тех пор, пока европейские правительства будут считать российский газ необходимым для обеспечения безопасности поставок в Европейский союз". Только в случае введения новых санкций закупки могут быть приостановлены.

Министерство финансов и экономики Франции сообщило, что нападения хуситов на суда, проходящие через Суэцкий канал, заставили изменить структуру импорта СПГ – газ с Ближнего Востока больше не может легко попасть в Европу, в то время как российский маршрут из Арктики остался незатронутым. В министерстве отметили, что Франция является одним из основных пунктов ввоза СПГ в Европу наряду с Испанией – страны имеют по семь СПГ-терминалов.

Отмечается, что, когда Франция импортировала больше российского СПГ, она импортировала меньше СПГ от других поставщиков, включая США, Анголу, Камерун, Египет и Нигерию. При этом в первой половине этого года спрос на газ во Франции упал на 9% по сравнению с прошлым годом, а экспорт газа из Франции в Бельгию вырос почти на 10% за этот период.

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