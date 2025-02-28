В феврале 2025 года поставки газа российским "Газпромом" через газопровод "Турецкий поток" в Европу достигли нового рекорда, превысив 55 млн кубометров в сутки. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные европейских операторов газотранспортных сетей.

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После прекращения поставок через "Ямал-Европа" и "Северный поток", а также с января этого года остановкой транспортировки газа через Украину, у "Газпрома" остался только один газопровод в Европу — через Турцию, который имеет мощность 15,75 млрд кубометров в год.

В феврале 2025 года суточные поставки через "Турецкий поток" выросли на 30,7% по сравнению с февралем 2024 года, достигнув 55,8 млн. кубометров в сутки, по сравнению с 42,7 млн. кубометров в предыдущем году. Это увеличило объемы транспортируемого газа на 10% по данным Европейской сети операторов газотранспортных систем.

"Газпром" ранее публиковал статистику экспорта дважды в месяц, но с начала 2023 года перестал предоставлять эти данные.

Согласно подсчетам Reuters, общий объем экспорта российского газа через "Турецкий поток" в феврале 2025 года составил около 1,56 млрд кубометров по сравнению с 1,24 млрд кубометров в феврале прошлого года, при этом в январе этого года объем поставок составил 1,57 млрд кубометров.

По данным Reuters, поставки газа "Газпромом" в Европу в 2024 году выросли на 13%, достигнув 32 млрд кубометров по сравнению с 28,3 млрд кубометров в 2023 году.

На пике экспорта в 2018-2019 годах "Газпром" поставлял в Европу более 175-180 млрд кубометров газа, что составляло более 80% общего объема продаж газа на зарубежных рынках.

Портал "Комментарии" писал, что Пентагон сообщает, что США выделили Украине более 66 млрд долларов военной помощи, а также более 31 млрд финансовой поддержки в бюджет. Подобные цифры называет и президент Украины Владимир Зеленский, указывающий, что общая помощь США составляет около 100 млрд., а Кильский институт дает оценку в 120 млрд. долларов. Однако новое исследование от Economists for Ukraine называет цифру военной помощи от США в 18,3 млрд долларов.