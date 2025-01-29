Европа прогнулась перед Путиным: какой запрет так и не решился принять ЕС

Евросоюз не будет полностью запрещать закупки российского СПГ в новом 16-м пакете санкций против страны-агрессора. Вместо этого санкции остановят поставку российского СПГ на терминалы Евросоюза, не подключенные к газовой системе ЕС. Такое ограничение не повлияет на большую часть импорта сжиженного газа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Европа закупила рекордный объем российского СПГ. Фото из открытых источников

Помимо СПГ пакет санкций будет предусматривать ограничение на использование Россией 74 судов "теневого флота", сообщили изданию дипломаты, осведомленные о ходе переговоров.

Также новый санкционный пакет будет включать ограничение импорта российского алюминия, которые составляет около 6% рынка ЕС.

Реагируя на отказ от полного запрета на импорт российского СПГ министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас высказал сожаление по поводу нерешительности Запада.

В то же время Вайчюнас надеется, что новая "дорожная карта" ЕС предусмотрит прекращение всех связей с Россией в сфере энергетики.

В 2024 году экспорт СПГ из Москвы в Европу вырос на 14-20% по сравнению с 2023 годом. Он может составлять до 17,8 млрд кубометров.

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Премьер Словакии прокомментировал заявление Зеленского о возможном транзите газа из Азербайджана в европейские государства.

"Украинскому президенту больше ничего не остается, как говорить о каком-то газе из Азербайджана. Сам он надувает пузыри, потому что думает, что этот пузырь освободит его от принятия трудных решений. Наш враг – Зеленский. Зеленский вызвал проблемы, которые мы имеем. Я не люблю его, потому что он наносит вред Словакии", – заявил Роберт Фицо.



