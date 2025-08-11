Европа проигрывает перед переговорами Трампа и Путина: о чем речь

В преддверии встречи Дональда Трампа и Владимира Путина европейские лидеры пытаются предпринимать все попытки, чтобы усилить позиции Украины и отстоять ее интересы, однако, похоже, их усилий будет недостаточно для достижения действительно важного результата. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Times".

Коалиция решительных. Фото: из открытых источников

СМИ приводит заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, который заявил, что Европе необходимо "активизироваться и взять на себя более весомую роль" в финансировании Украины в её войне против России.

"Однако очевидно, что даже, если Европа останется непоколебимой в своей дипломатической позиции, у нее недостаточно сил, чтобы поддержать Киев в переговорах о выгодных условиях будущего мирного соглашения или обеспечить соблюдение режима прекращения огня", — пишет издание.

Журналисты вспомнили об идее европейцев по так называемой "коалиции желающих", но она, уверены авторы издания, вряд ли оправдает первоначальные надежды на присутствие 64 тысяч военнослужащих в Украине. Это значительно меньше 200 тысяч военнослужащих, которые, по предыдущим оценкам президента Зеленского, необходимы для надёжного установления мира и предотвращения нового российского нападения после заключения соглашения о прекращении огня. Эксперты оценивают эту цифру ближе к 600 тысяч.

На данный момент Великобритания и Франция – единственные страны, которые выделили определённое количество войск. Сообщается, что Финляндия обеспокоена тем, что любое развертывание "ослабит" её собственную пограничную оборону, в то время как Польша, Испания и Италия ясно дали понять, что не будут отправлять туда солдат. Эстония заявила, что, возможно, будет готова направить лишь боевое подразделение сухопутных войск численностью до роты.

Как подчеркивает издание, дипломатические усилия Европы "значительны, но без военной поддержки рискуют стать символическими". Способность защитить территориальную целостность Украины зависит от устойчивой приверженности США поставлять оружие, войска и проявлять политическую волю.

