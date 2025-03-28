Европа вылетела из мировой игры: что стало главным итогом саммита решительных в Париже

Какие бы заявления ни делали европейские лидеры, реальность выглядит так, что Европа вылетела из мировой игры, потому что десятилетиями надеялась то на США, которые всегда тратили на собственную оборону рекордные бюджета, то на добрую волю Путина, у которого они покупали газ. Хорошая новость здесь в том, что европейцы поняли, что надо надеяться на себя. Плохая новость – что от осознания до действий уходит много времени. Такое мнение у себя в фейсбуке высказал политический эксперт Сергей Таран.

Саммит "коалиции решительных". Фото: из открытых источников

Политолог отмечает, чтобы направить в Украину силы сдерживания и гарантирования, о которых заявил британский премьер Стармер после саммита решительных нужно для начала их иметь. Пока единственная "сила сдерживания" российской агрессии уже давно в Украине и воюет там с 2014 года.

"Европейцы, конечно, объявляют намерения построить собственные армии, и это действительно исключительно правильные намерения, но пока они не осуществились "решительные" намерения европейцев будут завершаться очередными словесными выбросами о "200 планировщиках" из "30 стран", которые "уже готовы" разместить "миротворцев" то ли вдоль линии Днепра, то ли в соседних странах и в случае чего "готовы дать отпор", – отметил эксперт.

По его словам, даже самые решительные из решительных евромиротворцев не решатся пересечь украинскую границу, пока гарантии безопасности им не даст Трамп. А он не даст, потому что против этого Путин. И еще Трамп знает, что если кто-то из европейцев что-то и вздумает сделать без его согласования, он их быстро приведет в сознание, пугая выйти из НАТО.

Подытоживая Сергей Таран отметил, поэтому пока саммиты "решительных" напоминают коллективные сеансы психотерапии, на которых пациенты делятся болями и обещают друг другу принять решительные меры. Настоящие лечебные процедуры могут начаться только на военных заводах и тренировочных полигонах.

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