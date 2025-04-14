Китай годами составлял экономический вызов для Европы, но на фоне введения огромных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа ситуация может оказаться катастрофической, пишет The New York Times.

США создали проблемы ЕС. Фото из открытых источников

Как пишет издание, Китай производит широкий спектр довольно дешевых товаров. Речь идет о разных отраслях – от электромобилей и бытовой техники до игрушек и стали. Большая часть этих товаров недавно была предназначена для американского рынка. На этом фоне в Европе растет опасение, что наплыв китайской продукции будет демпинговать рынок, ослабляя местную промышленность во Франции, Германии, Италии и других странах ЕС.

"Проблема избыточных мощностей возникла давно, но она наконец-то дошла до европейских столиц. В Европе существует общая тенденция и ощущение, что в эти времена Европа должна постоять за себя и защитить себя", – заявила научная сотрудница Совета по международным отношениям Лиана Фикс.

В прошлом году Германия выступила против повышения пошлин на китайские электромобили, опасаясь, что Пекин повысит налоги на автомобильную промышленность.

"Худший сценарий – это высокие американские пошлины, в то время как Китай заполоняет европейский рынок", – подчеркнул старший советник Rhodium Group акцентирует Ноа Баркин.

По его мнению, развитие событий станет двойным ударом для европейской промышленности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что городской голова Конотопа Артем Семенихин заявил, что на месте удара по Сумам проходило собрание 117-й бригады Территориальной обороны, которая 13 апреля отмечала седьмую годовщину создания. По его словам, военные не пострадали, поскольку в момент удара находились в укрытии. Артем Семенихин заявил, что возбуждено уголовное дело в отношении того, кто организовал собрание военных. Мэр Конотоп считает виновным в трагедии главу Сумской ОВА Владимира Артюха.