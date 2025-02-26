Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Западные политики все чаще стали говорить не только о возможных переговорах по войне в Украине, но и о составляющих вероятных мирных соглашений. А ты иногда США и РФ начали переговоры. И хотя стороны акцентируют внимание на определенных разногласиях, Украина и Европа не владеют полнотой ситуации. Пора для Европы выдвинуть единого собеседника для внешнего мира, пишет издание The Economist.
Фото из открытых источников
Отмечается, что Европа может выдвинуть несколько представителей, однако в этот раз такой вариант не следует рассматривать. Как отмечает издание, главной стороной переговоров является Трамп, и он вряд ли даст больше одного места за столом переговоров.
Среди претендентов на роль единственного переговорщика от Европы, издание указывает: Председатель Европейского совета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Среди возможных лидеров называют президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Польши Дональда Туска.
А представлять Европу на подготовительных переговорах перед американским государственным секретарем может Кая Каллас, возглавляющая отдел внешней политики ЕС.
Издание отмечает, что Европе нужно выбрать одного переговорщика, даже если кандидатура кого-то не устраивает. Ведь участвовать в переговорах лучше, чем ссориться по поводу кандидатуры вдали от них.
Напомним, что в Москве, как писал портал "Комментарии", не готовы договариваться.
Новости