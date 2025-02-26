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Европе нужен самый сильный, чтобы противостоять Трампу и Путину: и это не Зеленский

Европе нужно выбрать представителя на переговоры: в The Economist назвали вероятных кандидатов

26 февраля 2025, 15:39
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Кречмаровская Наталия

Западные политики все чаще стали говорить не только о возможных переговорах по войне в Украине, но и о составляющих вероятных мирных соглашений. А ты иногда США и РФ начали переговоры. И хотя стороны акцентируют внимание на определенных разногласиях, Украина и Европа не владеют полнотой ситуации. Пора для Европы выдвинуть единого собеседника для внешнего мира, пишет издание The Economist.

Европе нужен самый сильный, чтобы противостоять Трампу и Путину: и это не Зеленский

Фото из открытых источников

“В скором времени, при пока невыясненных обстоятельствах, могут состояться мирные переговоры по войне в Украине. Учитывая, что поставлено на карту, Европа отчаянно и оправданно хочет получить место за столом. Но для того чтобы включить его, нужно будет предложить кого-то, кто может выступать за фото с Владимиром Путиным (представляет интересы его деспотического российского режима) и Дональдом Трампом (представляет интересы Дональда Трампа), и, возможно, Владимиром Зеленским (Украина)”, — пишет издание.

Отмечается, что Европа может выдвинуть несколько представителей, однако в этот раз такой вариант не следует рассматривать. Как отмечает издание, главной стороной переговоров является Трамп, и он вряд ли даст больше одного места за столом переговоров.

Среди претендентов на роль единственного переговорщика от Европы, издание указывает: Председатель Европейского совета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Очевидным кандидатом на "евромантию" был бы один из ее национальных лидеров. Когда-то эта работа досталась бы Ангеле Меркель, канцлеру самой богатой страны Европы и посреднику ее сложных компромиссов на протяжении более десяти лет. Но ее вероятному преемнику Фридриху Мерцу понадобятся месяцы, чтобы сформировать коалицию после выборов 23 февраля”, — пишет издание.

Среди возможных лидеров называют президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Польши Дональда Туска.

"Макрон выглядит разумным выбором. Он хочет эту работу и уже созвал группы европейских лидеров в Париже. Перед трехчасовым чатом с мистером Трампом на этой неделе он непременно проконсультировался со своими коллегами. Те, кто не уверен в геополитических инстинктах, могут предложить подчиненных, чтобы уравновесить их”, — говорится в сообщении.

А представлять Европу на подготовительных переговорах перед американским государственным секретарем может Кая Каллас, возглавляющая отдел внешней политики ЕС.

Издание отмечает, что Европе нужно выбрать одного переговорщика, даже если кандидатура кого-то не устраивает. Ведь участвовать в переговорах лучше, чем ссориться по поводу кандидатуры вдали от них.

Напомним, что в Москве, как писал портал "Комментарии", не готовы договариваться.




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Источник: https://www.economist.com/europe/2025/02/25/which-european-should-face-off-against-trump-and-putin
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