Европейцы закрывают на санкции глаза: что активно покупают у РФ, кроме газа и нефти

Европейские металлургические компании досрочно исчерпали квоту на импорт чугуна происхождением из РФ в объеме 1,14 млн т. При этом импорт в ЕС украинского чугуна сокращается. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Таможни ЕС.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Полный запрет на российский чугун, согласно нынешним пакетам санкций, будет установлен только в 2026 году. Но есть подозрение, что европейцы попытаются "протащить" для чугуна такие же послабления, как и для слябов, пишет GMK Center.

Российский чугун является привлекательным сырьем для некоторых европейских металлургов, поскольку поставщики из РФ предлагают продукцию с большими скидками, чтобы заинтересовать потребителей. Основной объем чугуна русского происхождения устремляется в Италию, Латвию и Польшу.

С началом войны европейские металлурги в разы сократили импорт чугуна из Украины, хотя наши производители имеют потенциал для покрытия дефицита соответствующего сырья на рынке ЕС. Так, в январе-июне 2024 года закупки упали на 8,5%.

"Евросоюз с самого начала войны в 2022 году начал наращивать импорт чугуна из России. В течение долгого времени санкционные пакеты не включали прямой запрет на импорт российского чугуна, поскольку в ЕС есть заводы, которые традиционно зависят от поставок чугуна и стальных полуфабрикатов из России. В случае со слябами ЕС ослабил ограничения и разрешил продолжать импорт из России. Существует риск, что этот кейс будут пытаться использовать для снятия ограничений на импорт чугуна из РФ. Продолжение импорта чугуна из РФ негативно повлияет на позиции украинских производителей, которые могли бы заместить эту продукцию российского производства", — считает аналитик GMK Center Андрей Глущенко.

Стоит напомнить, что ранее депутаты ПАСЕ призвали Европейский Союз также усилить санкции против металлургии РФ, ведь несмотря на все запреты, она продолжает зарабатывать миллиарды на войну. Путем лжи и шантажа Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года, хотя они должны были завершиться в сентябре 2024 года. Это позволит РФ импортировать в ЕС продукции более чем на 8 миллиардов евро.

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