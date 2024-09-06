Европейцы закрывают на санкции глаза: что активно покупают у РФ, кроме газа и нефти

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Кравцев Сергей
Европейские металлургические компании досрочно исчерпали квоту на импорт чугуна происхождением из РФ в объеме 1,14 млн т. При этом импорт в ЕС украинского чугуна сокращается. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Таможни ЕС.
Санкции против России. Фото: из открытых источников
Полный запрет на российский чугун, согласно нынешним пакетам санкций, будет установлен только в 2026 году. Но есть подозрение, что европейцы попытаются "протащить" для чугуна такие же послабления, как и для слябов, пишет GMK Center.
Российский чугун является привлекательным сырьем для некоторых европейских металлургов, поскольку поставщики из РФ предлагают продукцию с большими скидками, чтобы заинтересовать потребителей. Основной объем чугуна русского происхождения устремляется в Италию, Латвию и Польшу.
С началом войны европейские металлурги в разы сократили импорт чугуна из Украины, хотя наши производители имеют потенциал для покрытия дефицита соответствующего сырья на рынке ЕС. Так, в январе-июне 2024 года закупки упали на 8,5%.
Стоит напомнить, что ранее депутаты ПАСЕ призвали Европейский Союз также усилить санкции против металлургии РФ, ведь несмотря на все запреты, она продолжает зарабатывать миллиарды на войну. Путем лжи и шантажа Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года, хотя они должны были завершиться в сентябре 2024 года. Это позволит РФ импортировать в ЕС продукции более чем на 8 миллиардов евро.
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