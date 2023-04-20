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Европейская страна отказалась запрещать импорт украинского зерна

После исследований и проверок, Чехия решила не запрещать импорт товаров из Украины.

сегодня, 12:25
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Автор:

Slava Kot

Министр сельского хозяйства Чехии Зденек Некула сообщил, что после многочисленных проверок украинских товаров, в том числе зерна, комиссия пришла к выводу об отсутствии оснований для его запрета. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Ceske Noviny.

Европейская страна отказалась запрещать импорт украинского зерна

Чехия не запретит импорт украинского зерна. Фото из открытых источников

Проверяющее органы Чехии провели проверку украинского зерна, мяса и яиц. Ни один украинский продукт не показал плохих результатов.


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"Я хотел бы подчеркнуть, что ни одна неудовлетворительная проба пока не обнаружена", — сказал директор SZPI Мартин Кланика.

Министр сельского хозяйства Чехии Зденек Некула подтвердил, что Чехия не будет запрещать импорт украинских продуктов. Некула сообщил, что в настоящее время появляется много дезинформации по импорту сельскохозяйственной продукции из Украины. По его словам, предложения ввести запрет на импорт из Украины являются популистскими.

Зденек Некула напомнил, что импортируемые продукты в Чехию проходят проверку более чем на 400 различных веществ. В основном это анализы на остатки пестицидов, микотоксинов, а также содержание тяжелых металлов.

Напомним, что Польша была инициатором запретить импорт украинского зерна на свою территорию. Впоследствии к ней присоединились Венгрия и Словакия. Болгария и Румыния решают или примут подобное решение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Еврокомиссия собирает важную для Украины встречу из пяти планирующих стран или запретили импорт украинского зерна.

Также "Комментарии" писали, что Россия обнародовала пять требований по продлению зернового соглашения.



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Источник: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kontroly-u-obili-a-masa-z-ukrajiny-nenasly-nevyhovujici-vzorek/2354517
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