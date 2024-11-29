Европейская страна повышает пенсионный возраст: это значительно выше, чем в Украине

Правительство Португалии объявило об очередном повышении пенсионного возраста, что вызвало резонанс в обществе. Начиная с 1 января 2025 года граждане страны смогут выходить на пенсию в 66 лет и 7 месяцев — это на три месяца больше, чем в 2024 году.

Португалия увеличивает пенсионный возраст. Фото из открытых источников

Правительство Португалии совместно с Национальным институтом статистики разработало динамику изменений пенсионного возраста в стране. Основная из характеристик включает продолжительность жизни португальцев. Таким образом, чем выше этот показатель, тем выше уровень выхода на пенсию в Португалии.

В 2024 году в Португалии пенсионный возраст составлял 66 лет и 4 месяца, а в 2025 году он повысился до 66 лет и 7 месяцев. Кроме того, по предварительным прогнозам в 2026 году, пенсионный возраст снова повысят – до 66 лет и 9 месяцев. Средняя продолжительность жизни португальцев составляет 81,6 года.

Португалия уже имеет один из самых высоких показателей пенсионного возраста среди стран ЕС и уступает только Дании, Греции, Исландии Италии и Норвегии, где граждане уходят на пенсию после 67 лет.

Для сравнения, в Украине право на пенсию имеют мужчины и женщины от 60 до 65 лет, в зависимости от страхового стажа. Средняя продолжительность жизни украинцев составляет 68,6 лет. Таким образом, если португальцы выходят на пенсию почти в 67 лет, они ее будут получать в среднем 14 лет, тогда как в Украине при выходе на пенсию даже в 60 лет, продолжительность выплат составит менее 9 лет.

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