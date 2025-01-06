Европейские цены на газ отреагировали на остановку российского транзита через Украину

Цены на газ в Европе выросли в первый торговый день 2025 на фоне остановки транзита газа из России через Украину, когда регион готовится к холодной погоде. Об этом говорится в материале издания Bloomberg.

Транзит газа. Фото: 24 Канал

Отмечается, что цены на газ по стандартному контракту на ближайший месяц поднялись на 4,3%, достигнув €51 за мегаватт-час — самого высокого уровня с октября 2023 года. Поставки газа из России через Украину прекратились 1 января после завершения транзитного контракта между странами, и пока не предусмотрена альтернатива.

Трейдеры внимательно наблюдают за ситуацией, поскольку прекращение российских поставок, являющихся важным источником для нескольких стран Центральной Европы, может привести к более быстрому истощению запасов газа в подземных хранилищах. Уже сейчас запасы газа в Европе снижаются самыми быстрыми темпами с начала газового кризиса в 2021 году.

Это прекращение поставок совпало с прогнозами о резком похолодании в некоторых странах, что приведет к увеличению спроса на отопительный газ. К примеру, в Словакии температура может упасть до минус 7°C к середине января.

Хотя Европа, по всей вероятности, не останется без газа этой зимой благодаря имеющимся запасам и поставкам от других источников, трейдерам может быть сложнее пополнить хранилища для следующего отопительного сезона. Недавно цены на газ для лета 2025 превысили цены на зимний период 2025-2026 годов, что усложнит пополнение запасов.

"Есть риск, что ЕС выйдет из зимы с низким уровнем запасов газа, что сделает их пополнение очень дорогим", — заметил Арне Лоуманн Расмуссен, главный аналитик компании Global Risk Management в Копенгагене.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Евросоюзу следует продлить ограничение цен на газ и установить новый потолок на уровне 60 евро за мегаватт-час, чтобы избежать возможных шоков на энергетических рынках. Такое мнение высказал министр энергетики Италии Джильберто Пикетто Фратин, сообщает Reuters.