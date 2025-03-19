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Европейские леса под угрозой: ученые предупреждают о катастрофических последствиях

Центральная Европа стала наиболее пострадавшим регионом, с огромными потерями лесного покрова, утончением древесной кроны и поражением вредителями.

сегодня, 12:10
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Клименко Елена

Европа постепенно теряет свои леса из-за изменения климата, что приводит к уменьшению кроны деревьев и их поражению вредителями. Согласно информации Euractiv, последнее исследование, опубликованное в журнале Natural Hazards and Earth System Sciences, показало негативное влияние засухи и жары на европейские леса в период с 2018 по 2022 год, по сравнению с 2010-2014 годами.

Европейские леса под угрозой: ученые предупреждают о катастрофических последствиях

Фото: из открытых источников

Центральная Европа стала наиболее пострадавшим регионом, с огромными потерями лесного покрова, утончением древесной кроны и поражением вредителями, в том числе короедами. Оба вида деревьев – хвойные и лиственные – пострадали, причем лиственные оказались особенно уязвимыми. Леса находятся под сильным стрессом, и экономические потери для лесного сектора оцениваются в миллиарды евро.

Хотя южные части Европы более адаптированы к засухе, эти регионы, в частности Италия и Испания, также испытывают значительную потерю лесов, а лесные пожары становятся серьезной угрозой. В Северной Европе, несмотря на меньшие последствия, хвойные леса в таких странах как Финляндия, Швеция и Норвегия страдают от насекомых.

Леса в Альпах также находятся под влиянием климатических изменений, в частности из-за эрозии почвы, смещения и смены видов. Хотя был отмечен прогресс в сокращении выбросов, экстремальные погодные условия указывают на необходимость дальнейших активных мер.

В 2024 году лесные пожары уничтожили более 370 000 гектаров леса, а летняя жара стала самой высокой за всю историю наблюдений как в Европе, так и во всем мире. Из-за климатических изменений пострадали горнолыжные курорты в Альпах, где количество снега значительно уменьшилось, что заставило закрыть несколько из них.

Согласно исследованию Eurac Research, зимний туризм в Альпах находится под угрозой из-за уменьшения количества снегопадов, особенно в юго-западных районах, где потери достигли почти 50%. Кроме того, 80% британских туристов опасаются, что популярные европейские курорты станут слишком горячими для комфортного отдыха уже через пять лет.

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Источник: https://www.euractiv.com/section/eet/news/climate-change-is-making-europes-forests-more-vulnerable-and-less-productive/
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