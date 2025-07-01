Европу в ближайшие дни постигнут тысячи смертей: названа причина

Южные регионы Европы переживают беспрецедентную волну чрезвычайной жары – термометры уже показывают до 46 градусов Цельсия, сообщает Politico.

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Подобные аномалии и масштабные лесные пожары наблюдаются в Италии, Греции, Португалии и Западных Балканах, что привело к значительным человеческим потерям.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает правительства региона безотлагательно принимать меры, чтобы избежать десятков тысяч лишних смертей, которые можно было бы предупредить. По оценкам статистика Пьера Маселота из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, только с 30 июня по 3 июля 2025 от жары может погибнуть более 4500 человек.

"Вопрос уже не в том, состоится ли волна жары, а сколько таких волн и как долго они продлятся", — отметила техническая экспертка ВОЗ по климатическим изменениям Марисоль Иглесиас Гонсалес.

Ежегодно в регионе от Исландии до России из-за жары умирает более 175 тысяч человек. Результаты масштабного исследования, охватившего 854 европейских города, свидетельствуют о росте этих показателей без эффективной климатической адаптации.

В Испании более двух третей городов объявили предупреждение об опасности для здоровья, из 804 городов на самом высоком уровне тревоги. Подобные предупреждения действуют во Франции, Италии, Португалии и Греции, где температуры остаются очень высокими.

Греческие власти также предупреждают о загрязнении воздуха из-за масштабных лесных пожаров в прибрежных районах возле Афин. В Турции пожары у Измира привели к эвакуации более 50 тысяч человек.

Пожар стал проблемой и в Албании, где за один день зарегистрировали 26 возгораний, а в Сербии минувший четверг оказался самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений.

ВОЗ напоминает о важности простых мер безопасности: употреблять достаточно воды, избегать пребывания на солнце в самые жаркие часы, поддерживать прохладу в помещениях, особенно для уязвимых групп — пожилых людей, детей, беременных, а также лиц с хроническими болезнями. Особое внимание следует уделять людям, принимающим лекарства, которые могут влиять на терморегуляцию.

Портал "Комментарии" уже писал , что лето 2025 года в Украине может стать исключительно жарким — средняя температура прогнозируется на 1–1,5 °C выше привычной климатической нормы. Интенсивную жару ожидают в июле. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в комментарии для Телеграфа.