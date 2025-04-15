Европу ждет новое бедствие: Украина также может оказаться под ударом

Позади половина весны и уже сейчас аграрии хватаются за голову, ведь есть огромный дефицит осадков, что угрожает сельскому хозяйству и экосистемам в Европе. Об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Засуха в Европе. Фото из открытых источников

В материале говорится, что в странах Центральной и Восточной Европы апрель выдался непривычно сухим, что может вызвать серьезные затруднения для аграрного сектора и логистики.

Авторы публикации отмечают, что от Украины до Бельгии большая часть Европы сталкивается с опасным дефицитом осадков. Ранний приход засушливого периода создает новый вызовы не только для фермеров и цепочек поставок, но и для более широких сфер – от торговли до мировой продовольственной безопасности.

По информации Европейской обсерватории засух, к середине марта значительные территории Польши, Украины, Балкан, Греции, Швеции, Ирландии и Германии отнесены к категории повышенного риска из-за нехватки дождей.

СМИ приводит заявление ведущего научного сотрудника обсерватории Андреа Торети, который подчеркивает, что в последние два-три месяца осадков в Европе было крайне мало, а температура остаётся значительно выше нормы. По его словам, ситуация стремительно ухудшается, особенно в Центральной и Восточной Европе.

В публикации говорится, что ситуация очень похожа на ту, которую нам пришлось пережить в 2018 году. Сейчас наблюдаются примерно те же климатические условия, что и были в 2018 году перед разрушительной засухой. Окончательный масштаб проблем во многом будет зависеть от погодной картины ближайших недель, которая пока не внушает оптимизма.

Если в ближайшее время осадков не станет больше, аграрный сектор может понести серьезный урон, предупредил Торети.

Как обращает внимание "Politico", в Восточной Европе положение ещё критичнее: почва не успела восстановиться после прошлогодней засухи из-за сухой зимы. Особенно тяжело ситуация складывается в Украине и Польше — ключевых экспортёрах зерна на мировой рынок. В Украине ситуация осложняется постоянной угрозой обстрелов, провоцирующих пожары в иссушенных районах.

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