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Евросоюз может ослабить санкции против РФ, но Кремль должен выполнить условия

В ЕС заявили, что пока не ведутся переговоры с США по смягчению санкций против России

сегодня, 20:20
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Лиля Воробьева

В Европейском Союзе санкции против государства-агрессора России рассматриваются как ключевой инструмент давления. Снятие или ослабление ограничений возможно только в случае достижения устойчивого мира между Россией и Украиной. Об этом сообщил главный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в интервью для Bloomberg TV.

Евросоюз может ослабить санкции против РФ, но Кремль должен выполнить условия

Санкции ЕС против РФ (фото из открытых источников)

Комментируя требования Москвы по отмене санкций в обмен на перемирие в Черном море, О'Салливан отметил, что вопрос смягчения санкций пока не обсуждается между Евросоюзом и Соединенными Штатами.

"Европейский союз считает, что это очень важный рычаг давления в любых переговорах с Россией, и его следует использовать, но использовать разумно и медленно, и только в контексте достижения решения, которое будет являть собой крепкий и устойчивый мир", — подчеркнул он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда будут сняты санкции с России . Шольц озвучил позицию Германии. В последнее время активизировались разговоры о возможной отмене санкций против России, но этого не произойдет, пока в Украине не будет достигнут мир. Нет смысла ослаблять санкции, прежде чем в Украине прекратится война. Такое мнение высказал исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц.

"Нет никакого смысла отменять санкции, пока не будет достигнут мир", — заявил Шольц.

По его словам, сейчас любое ослабление санкций было бы серьезной ошибкой, поскольку до мира еще далеко.

"Очевидно, что Россия действительно не заинтересована в установлении мира", — резюмировал Олаф Шольц.

Также "Комментарии" писали о том, что в ЕС вступились за российских олигархов. Венгрия требует снять санкции ЕС с российских олигархов Алишера Усманова, Дмитрия Мазепина и Михаила Фридмана. Об этом в интервью российскому пропагандистскому информагентству РИА Новости заявил министр иностранных дел страны Петер Сиярто.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-07/eu-envoy-says-no-talks-yet-with-us-on-easing-russia-sanctions?srnd=homepage-europe
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