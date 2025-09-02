logo

Фицо анонсировал встречу с Зеленским
commentss НОВОСТИ Все новости

Фицо анонсировал встречу с Зеленским

Встреча президента Украины и премьера Словакии состоится 5 сентября

2 сентября 2025, 01:40
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в пятницу, 5 сентября, намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время, он подтвердил намерение провести переговоры в Китае с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом информируют "Комментарии" со ссылкой на обращение политика.

Фицо анонсировал встречу с Зеленским

Роберт Фицо (фото из открытых источников)

Фицо подверг критике позицию государств ЕС, отказавшихся от участия в торжествах в Пекине по случаю завершения Второй мировой войны.

"Мне лично жалко, и я признаюсь, что даже не понимаю, почему из стран-членов ЕС в Пекине будет представлена только Словацкая Республика. Создается новый мировой порядок, новые правила многополярного мира, новый баланс сил, что очень важно для стабильности. Быть частью таких дискуссий значит поддерживать диалог и не играть в обиженного ребенка", – заявил он.

По словам Фицо, он заранее проинформировал о поездке представителей ЕС, а глава МИД Словакии Юрай Бланар провел разговор с главой европейской дипломатии Каей Каллас.

"По возвращении из Пекина в четверг вечером я поеду на восток Словакии, чтобы в пятницу провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским", — отметил премьер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Фицо сделал новое скандальное заявление об Украине . Министерство иностранных дел Украины осудило слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который в очередной раз сделал провокационное и оскорбительное заявление в адрес Украины. В Киеве считают, что подобная риторика не только подрывает добрососедские отношения, но играет на руку России.

Словацкий премьер Роберта Фицо в недавнем выступлении использовал фольклорную аллегорию, чтобы описать потенциальные последствия возможных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.



https://www.facebook.com/reel/1954437978682407
