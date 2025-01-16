Фицо анонсировал встречу с Зеленским "в ближайшие дни": согласится ли Зеленский

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Об этом свидетельствует его заявление, опубликованное изданием iRozhlas .

Роберт Фицо (фото из открытых источников)

"Мы ищем другую дату, которая должна состояться в ближайшие несколько дней", — отметил Фицо во время визита в восточную Словакию, отвечая на вопросы журналиста. По его словам, администрация активно работает над согласованием удобного времени для встречи.

Напряженность в отношениях между двумя странами усилилась после решения Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию после завершения контракта с Россией. Фицо подверг критике это решение, обвинив Зеленского в саботаже.

Премьер заявил, что из-за действий Киева Словакия потеряет около полумиллиарда евро доходов от транзита газа, и пригрозил ответными мерами, включая возможное прекращение поставок электроэнергии в Украину. В ответ Зеленский обвинил Фицо в создании второго энергетического фронта против Украины по указанию президента РФ Владимира Путина.

Словакия, ранее в значительной степени зависевшая от поставок российского газа, сейчас вынуждена пересматривать свои поставки. Крупнейший словацкий газовый поставщик SPP заявил, что готовится к прекращению транспортировки сырья через территорию Украины. В то же время SPP заверил, что поставки газа будут обеспечены в течение года, хотя покупка из альтернативных источников окажется более дорогой, преимущественно из-за увеличенных транспортных расходов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Словакии назвали день Х для Фицо . Лидеры словацкой оппозиции официально подали прошение об увольнении премьер-министра Роберта Фицо. Заседание и голосование намечено на 21 января. Пока оппозиции не хватает только пяти голосов, чтобы развалить коалицию во главе с Фицо.

Чтобы отправить в отставку премьер-министра Словакии Роберта Фицо, оппозиции нужно 76 голосов. Теперь оппозиционные партии могут рассчитывать на 71 голос и ожидают, что до 21 января смогут перетащить на свою сторону 5 депутатов из провластных фракций "Голос" и "Словацкой народной партии", чтобы объявить вотум недоверия правительству.

